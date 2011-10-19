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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

کورش باقری در گفتگو با مهر:

هدفمان کسب 6 سهمیه المپیک است/ رکورد نزدیک وزنه‌برداران کار را سخت کرد

هدفمان کسب 6 سهمیه المپیک است/ رکورد نزدیک وزنه‌برداران کار را سخت کرد

سرمربی تیم ملی وزنه برداری گفت با توجه به روند تمرینات این تیم پیش بینی می کند که تمام وزنه برداران کشورمان به حدنصاب های لازم برای حضور در المپیک لندن دست پیدا کنند.

کورش باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه اردوهای امسال با تعداد وزنه برداران بیشتری دنبال شد که این نشان از پیشرفت و رشد این رشته در کشورمان دارد. ما برای حضور در رقابت های جهانی پاریس هر 6 وزنه بردار اصلی خود را شناخته ایم با این حال باید بگویم رکوردهای وزنه برداران بسیار به هم نزدیک بود و چه بسا همین امر کار ما را مشکل می کرد.

وی افزود: هدف ما در رقابت های جهانی پاریس کسب هر 6 سهمیه المپیک 2012 لندن است و با شناختی که از بچه ها دارم فکر می کنم این خواسته دور از دسترس نباشد. به هر حال حضور مداوم در تمرینات باعث ایجاد آمادگی در وزنه برداران کشورمان شده و امیدوارانه در رقابت های پاریس شرکت خواهیم کرد.

باقری در پایان اظهار داشت: در وزنه برداری سهمیه به تیم تعلق می گیرد  نه به فرد. اما حتم بدانید وزنه بردارانی که با تلاش و زحممت موفق می شوند سهمیه ورود به بازی های المپیک را کسب کنند، از بخت نخست برای حضور در این مسابقات برخوردار خواهند بود و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از 14 تا 22 آبان‌ماه در دیزنی لند پاریس برگزار می‏شود.

کد مطلب 1437602

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