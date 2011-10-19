کورش باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه اردوهای امسال با تعداد وزنه برداران بیشتری دنبال شد که این نشان از پیشرفت و رشد این رشته در کشورمان دارد. ما برای حضور در رقابت های جهانی پاریس هر 6 وزنه بردار اصلی خود را شناخته ایم با این حال باید بگویم رکوردهای وزنه برداران بسیار به هم نزدیک بود و چه بسا همین امر کار ما را مشکل می کرد.

وی افزود: هدف ما در رقابت های جهانی پاریس کسب هر 6 سهمیه المپیک 2012 لندن است و با شناختی که از بچه ها دارم فکر می کنم این خواسته دور از دسترس نباشد. به هر حال حضور مداوم در تمرینات باعث ایجاد آمادگی در وزنه برداران کشورمان شده و امیدوارانه در رقابت های پاریس شرکت خواهیم کرد.

باقری در پایان اظهار داشت: در وزنه برداری سهمیه به تیم تعلق می گیرد نه به فرد. اما حتم بدانید وزنه بردارانی که با تلاش و زحممت موفق می شوند سهمیه ورود به بازی های المپیک را کسب کنند، از بخت نخست برای حضور در این مسابقات برخوردار خواهند بود و در این خصوص هیچ تردیدی وجود ندارد.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از 14 تا 22 آبان‌ماه در دیزنی لند پاریس برگزار می‏شود.