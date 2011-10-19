عقب نشینی 70 درصد نظامیان آمریکا از دیاله/ ترور یک قاضی در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "دلیر حسن" معاون رئیس کمیته امنیتی شورای استانداری دیاله اظهار داشت: بیش از 70 درصد نیروهای آمریکایی حاضر در استان دیاله به موجب توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن از عراق عقب نشینی کرده اند.

وی افزود: بزرگترین عملیات عقب نشینی در پایگاه های "الویر هاوس" در شمال بعقوبه و پایگاه "کبرا" در 75 کیلومتری شمال این شهر صورت گرفته است.

حسن خاطرنشان کرد: در حال حاضر هزار نظامی آمریکایی همچنان در استان دیاله بسر می برند که در پایگاه های نظامی مشترک با نیروهای عراقی در برخی مناطق این استان قرار دارند.

گفتنی است شمار نظامیان آمریکایی در استان دیاله در سال 2007 بالغ بر 10 هزار نفر و در سال 2009 بالغ بر 3 هزار نفر بوده است.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از پلیس عراق گزارش داد که افراد مسلح ناشناس صبح امروز "قاسم النجدی" قاضی دادگاه جنایی موصل را در نزدیکی منزل وی در شرق موصل کشتند.

وی در حال رفتن به محل کار خود بود که با یک قبضه سلاح سبک و مجهز به صدا خفه کن از پای درآمد. موصل یکی از استان های ناامن عراق به شمار می رود.