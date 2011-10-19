4کشته و زخمی در تصادف هوو/ تقصیر 50 درصدی ایران خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صمد اسفندیاری ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: ساعت 13:20 روز گذشته ماموران پلیس راه در جریان تصادف مرگبار یک دستگاه تریلر هوو در سه کیلومتری پلیس راه در محور جدوک قرار گرفتند.

همزمان با حضور ماموران در صحنه تصادف مشخص شد تریلر هوو که در محور شمال به جنوب در حال تردد بود پس از دست دادن کنترل خود با یک دستگاه پراید برخورد کرده و آن را به منتهی الیه جاده پرتاب می کند. تریلر هوو پس از این تصادف به سمت جاده مخالف جاده منحرف و با یک دستگاه تریلر دیگر برخورد می کند.

وی ادامه داد: پس از این تصادف هر دو تریلر دچار حریق شده و متاسفانه راننده و سرنشین هوو و سرنشین تریلر دیگر در آتش کشته شدند. راننده پراید نیز به شدت مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ اسفندیاری تاکید کرد: پس از حضور کارشناسان و بررسی علت اصلی تصادف مشخص شد راننده به علت عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه ناشی از استفاده نامناسب از دنده 50 درصد مقصر و کارخانه سازنده خودرو نیز به علت نقص فنی در سیستم ترمز 50 درصد مقصر شناخته شد.

معاون عملیات پلیس راه کشور از اجرای طرح برخورد با خودروهایی که از کمربند ایمنی توسط سرنشینان عقب استفاده نمی کنند از ابتدای مهرماه خبر داد و تصریح کرد: از ابتدای مهر تا 25 ، 396 هزار و 49 خودرو به علت عدم استفاده از کمربند توسط سرنشینان عقب جریمه شدند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد افزایش داشته است.

وی در مورد علت اصلی تصادفات در مهرماه گفت: تا امروز بی توجهی به جلو با 27.2 درصد، تخطی از سرعت مجاز با 20.6 درصد و انحراف به چپ با 17.8 درصد مهمترین علت تصادف منجر به فوت در جاده‌های کشور بودند.