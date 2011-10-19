سریلانکا از سد مالزی گذشت/ جدال برای کسب عنوان پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال دانش آموزان سریلانکا در اولین بازی دور نیمه نهایی چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا لحظاتی پیش از سد تیم مدعی مالزی گذشت و این تیم طی سه ست پیاپی از سد تیم مالزی گذشت تا به مصاف برنده تیم های تایلند و سنگاپور برود.

تیم سریلانکا ستهای اول، سوم و چهارم این بازی را به نفع خود به پایان برد، اما ست دوم این دیدار را واگذار کرد، تیم سریلانکا روز پنجشنبه برای کسب مقام پنجم این مسابقات به مصاف برنده تیم های تایلند و سنگاپور خواهد رفت.

چهارمین دوره مسابقات والیبال دانش آموزی آسیا با حضور شش تیم خارجی و دو تیم داخلی ایران و آذربایجان غربی در شهرستان ارومیه از 21 تا 28 مهرماه برگزار می شود.

این مسابقات در دو گروه انجام می شود که در گروه الف تیم های ایران، چین، مالزی و سنگاپور و در گروه ب نیز تیمهای آذربایجان غربی، سریلانکا، اندونزی و تایلند حضور دارند.

طی روز گذشته جشن ملل در دهکده چی چست، بازدید از نمایشگاه هنر و صنایع دستی آذربایجان غربی برای میهمانان و بازدید از موزه و کتابخانه مرکزی ارومیه از برنامه های جنبی این مسابقات برگزار شد.