استیضاح وزیر اقتصاد یکشنبه باید اعلام وصول شود

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه طرح استیضاح وزیر اقتصاد مجدداً تهیه و متن طرح به شکل جدیدی ویرایش شد، اظهار داشت: این طرح در جلسه امروز تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

وی در پاسخ به این سئوال که مگر استیضاح کنندگان در انتظار ارایه گزارش کمیسیون 90 درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نبودند و قرار نبود پس از ارایه این گزارش در مجلس طرح استیضاح حسینی پیگیری شود، گفت: ما یک هفته منتظر ماندیم تا این گزارش در صحن مجلس قرائت شود اما بیش از این نمی توانیم صبر کنیم.

نماینده مردم ارومیه گفت: ما منتظریم روز یکشنبه این طرح اعلام وصول شود.

قاضی پور گفت: ما دیگر شوخی نداریم از ما خواسته بودند صبر کنیم صبر کردیم. اما این گزارش قرائت نشد. بنابراین تصمیم گرفتیم طرح استیضاح را به جریان بیاندازیم.