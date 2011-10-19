به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لطفی نیاسر مدیر رادیو معارف با اعلام جدول زمانی پخش ادعیه کمیل و ندبه از شبکههای رادیویی معاونت صدا گفت: شبکههای قرآن، معارف و ایران مأموریت پخش ادعیه را بر عهده دارند که بیشترین تمرکز در مدینه منوره است.
وی جدول زمانی پخش ادعیه را به این شرح اعلام کرد:
پنجشنبه 28 مهر: دعای کمیل از مدینه منوره ساعت 22:30 پخش از رادیو معارف
جمعه 29 مهر: دعای ندبه از مدینه منوره ساعت 7:00 پخش از رادیو قرآن
پنجشنبه 5 آبان: دعای کمیل از مدینه منوره ساعت 22:30 پخش از رادیو ایران
جمعه 6 آبان: دعای ندبه از مدینه منوره ساعت 7:00 پخش از رادیو معارف
پنجشنبه 12 آبان: دعای کمیل از مکه معظمه ساعت 22:30 پخش از رادیو قرآن
جمعه 13 آبان: دعای ندبه از مکه معظمه ساعت 7:00 پخش از رادیو ایران
پنجشنبه 26 آبان: دعای کمیل از مدینه منوره ساعت 22:30 پخش از رادیو معارف
جمعه 27 آبان: دعای ندبه از مدینه منوره ساعت 7:00 پخش از رادیو قرآن
پنجشنبه 3 آذر: دعای کمیل از مدینه منوره ساعت 22:30 پخش از رادیو ایران
جمعه 4 آذر: دعای ندبه از مدینه منوره ساعت 7:00 پخش از رادیو معارف
دبیر شورای معارف صدا ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در کشور عربستان در صورت هر گونه تغییر در زمان پخش ادعیهها، اطلاعات جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.
در حال حاضر تلاوت قرآن کریم و اذان مغرب به صورت زنده و به افق قم از سرزمین وحی توسط رادیو معارف پخش میشود.
نظر شما