به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لطفی نیاسر مدیر رادیو معارف با اعلام جدول زمانی پخش ادعیه کمیل و ندبه از شبکه‌های رادیویی معاونت صدا گفت: شبکه‌های قرآن، معارف و ایران مأموریت پخش ادعیه را بر عهده دارند که بیش‌ترین تمرکز در مدینه منوره است.

وی جدول زمانی پخش ادعیه را به این شرح اعلام کرد:



پنجشنبه 28 مهر: دعای کمیل از مدینه منوره ساعت 22:30 پخش از رادیو معارف

جمعه 29 مهر: دعای ندبه از مدینه منوره ساعت 7:00 پخش از رادیو قرآن

پنجشنبه 5 آبان: دعای کمیل از مدینه منوره ساعت 22:30 پخش از رادیو ایران

جمعه 6 آبان: دعای ندبه از مدینه منوره ساعت 7:00 پخش از رادیو معارف

پنجشنبه 12 آبان: دعای کمیل از مکه معظمه ساعت 22:30 پخش از رادیو قرآن

جمعه 13 آبان: دعای ندبه از مکه معظمه ساعت 7:00 پخش از رادیو ایران

پنجشنبه 26 آبان: دعای کمیل از مدینه منوره ساعت 22:30 پخش از رادیو معارف

جمعه 27 آبان: دعای ندبه از مدینه منوره ساعت 7:00 پخش از رادیو قرآن

پنجشنبه 3 آذر: دعای کمیل از مدینه منوره ساعت 22:30 پخش از رادیو ایران

جمعه 4 آذر: دعای ندبه از مدینه منوره ساعت 7:00 پخش از رادیو معارف

دبیر شورای معارف صدا ادامه داد: با توجه به شرایط موجود در کشور عربستان در صورت هر گونه تغییر در زمان پخش ادعیه‌ها، اطلاعات جدید متعاقباً اعلام خواهد شد.

در حال حاضر تلاوت قرآن کریم و اذان مغرب به صورت زنده و به افق قم از سرزمین وحی توسط رادیو معارف پخش می‌شود.