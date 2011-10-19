به گزارش خبرنگار مهر، جلال دهقانی میبدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری این یادواره اظهار داشت: یادواره شهدای میبد از 25 مهر تا 15 آبانماه به مدت 15 روز در مصلای آیت الله اعرافی میبد برگزار می شود.

وی با اشاره به برنامه ‌ریزیهای صورت گرفته برای برگزاری این یادواره افزود: برای برگزاری این یادواره از اواخر سال گذشته برنامه ریزی هایی انجام شد و 9 کمیته نیز برای برگزاری هرچه باشکوه تر آن تشکیل شد.

دهقانی میبدی با اشاره اینکه این یادواره در سه بخش نمایشگاه‌ های تخصصی، رزمایش و اجلاسیه برگزار می ‌شود، ادامه داد: در بخش رزمایش، عملیات والفجر در محل مصلی بازسازی شده و یکی از فرماندهان شیمیایی روایتگری این عملیات را بر عهده دارد.

وی یادآور شد: این رزمایش از 28 مهرماه تا اول آبان ‌ماه به مدت چهار شب بعد از نماز مغرب و عشا در مصلا برگزار می‌ شود.

دهقانی میبدی همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌ های تخصصی در حاشیه این یادواره افزود: پرواز پاراموتور، عملیات راپل، تعقیب و گریز و دستگیری، عملیات خلع سلاح، روایتگری سرداران استان و ... از بخش‌های مهم این جشنواره به شمار می‌ رود.

وی ادامه داد: پیش ‌بینی م ی‌شود برای برگزاری این اجلاسیه 5 تا 7 هزار نفر در محل مصلی حضور یابند و در مجموع امسال برای بازدید 100هزار نفر از نمایشگاه برنامه‌ ریزی شده است.

دهقانی میبدی اظهار داشت: در این نمایشگاه این یادواره سپاه، دانشگاه‌ ها، برخی هیئت‌ های مذهبی و ... غرفه دارند.

وی همچنین یادآور شد: در آخرین روز برگزاری این یادواره که با روز عرفه همزمان شده است، مراسم ویژه دعای عرفه نیز برگزار می شود که این مراسم به طور مستقیم از سیمای شبکه تابان پخش می شود.

دبیر برگزاری چهارمین یادواره سرداران و 400 شهید میبد در بخش دیگری از این نشست به معرفی شهیده شهرستان میبد،صدیقه پهلوان شمسی پرداخت و افزود: وی تنها شهید شهرستان میبد است که در انفجار کربلا به شهادت رسید.

دهقانی میبدی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان میبد افزود: بلوار ورودی شهرستان به نام سرداران شهید نامگذاری شده و تاکنون نیز شش کتاب درباره زندگینامه سرداران و گلچین وصیتنامه شهدای میبد و کل شهدای استان یزد جمع‌ آوری شده که بعد از یادواره در قالب کتاب منتشر خواهد شد.

وی همچنین از انتشار 20 جلد کتاب از زندگینامه شهدای شاخص استان یزد خبر داد.