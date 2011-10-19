اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش سالن بازسازی شده دو هزار نفری ستارخان تبریز افتتاح شد

با حضور محمود چمنی، فرماندار تبریز و سید محمد شروین اسبقیان، مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش سالن بازسازی شده دو هزار نفری ستاخان تبریز افتتاح شد.

سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در حاشیه افتتاح این سالن گفت: سالن دو هزار نفری ستارخان تبریز از محل اعتبارات استانی در سال 1389 عملیات بازسازی اساسی آن شروع شد و در سال 90 با هزینه ای بالغ بر سه هزار و 800 میلیون ریال تکمیل و افتتاح شد.

وی افزود: سالن دو هزار نفری پورشریفی تبریز در سه هزار و 400 متر مربع فضای ورزشی ساخته شده بود که در آن سقف و کف سالن کلا تعویض شد و با بهترین پارکت کف نصب شده و رختکن ها، سرویس های بهداشتی و جایگاه ویژه بازسازی شده تا مکان پاک و زیبایی برای ورزشکاران تبریز و خصوصا منطقه باشد.

باید نگاه ها و افکار حاکم در ورزش بانوان تغییر یابد

معاون امور ورزشی بانوان گفت: باید نگاه ها و افکار حاکم در ورزش بانوان تغییر یابد.

سارا موسوی فرید افزود: خانواده ها به ورزش بانوان نگاه فرعی دارند و در مرحله اول رسانه ها و آموزش و پرورش و دانشگاهها در تغییر نگاه نقش کلیدی دارند ولی باید در افکار حاکم تغییرات ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه برای سوق دادن بانوان به ورزش تلاش اداره ورزش و جوانان به تنهایی اثر گذار نیست، ادامه داد: ورزش در پارکها برای بانوان رایگان بوده و در پارکهای اختصاصی نیز برای بانوان توسط شهرداری تبریز دستگاههای ورزشی مناسبی ساخته شده و سعی داریم با حمایتهای همیشگی مسئولان بیشترین توجه به ورزش بانوان باشد.

معاون امور ورزشی بانوان در خصوص ساعات ورزش برای دختران تصریح کرد: ساعاتی که برای ورزش دختران در مدارس اختصاص یافته اغلب به زمانهای امتحان و اوقات فراغت تبدیل شده، باید زمان بیشتری برای ورزش در مدارس ایجاد کرد و از سوی دیگر اقدامات انجام گرفته در توسعه زیر ساختها در مدارس و ساخت سالنهای تمرین عامل مهمی در توسعه ورزش در بین دختران است.

سارا موسوی بیان اینکه تشکیل معاونت توسعه ورزش بانوان و ورزش همگانی در وزارت ورزش و جوانان حاکی از توجه ویژه وزیر ورزش و جوانان به حوزه بانوان، ورزش همگانی و ورزش روستایی است، افزود: ‌امیدوارم با تعامل، همکاری و همفکری بتوانیم در راستای سیاست های توسعه ورزش در وزارت ورزش و جوانان گام برداریم.

وی اظهار داشت: قطعا برنامه ریزی برای بانوان به عنوان نیمی از جمعیت تاثیرگذار کشور و جامعه روستایی به عنوان قشری محروم در زمینه ورزش، کاری سخت و نیازمند خرد جمعی، همدلی و همکاری است که من امیدوارم همانند گذشته فعالیتهایمان را گسترش دهیم.

معاون امور بانوان و توسعه ورزش همگانی در ادامه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد بستر مناسب برای توسعه ورزش همگانی اشاره کرد و افزود: پیام مقام معظم رهبری فصل الخطاب است، به همین دلیل باید با ایجاد فضای مناسب در جهت عمومی کردن ورزش، ارتقا ‌سطح سلامتی و ایجاد شادی نشاط حرکت کنیم.

سارا موسوی فرید در خصوص ورزش بانوان به تاثیر بسزای توسعه ورزش در بخش ورزش همگانی و ارتقاء سطح سلامتی، ایجاد شادی و نشاط در جامعه اشاره و در حوزه قهرمانی و حرفه ای نیز بر ضرورت ارتقاء جایگاه ورزش آذربایجان شرقی در کشور تاکید کرد.

مراسم استقبال از سجاد حیاتی کاراته کار تبریزی برگزار شد

با حضور سید محمد شروین اسبقیان، مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی، اکبر فرج اللهی معاون ورزشی و حبیب ستوده نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز مراسم استقبال از سجاد حیاتی نائب قهرمان رقابتهای کاراته قهرمانی جوانان جهان برگزار شد.

سجاد حیاتی کاراته کار تبریزی در مسابقات جهانی کاراته که در مالزی برگزار شد به مدال نقره رسید تا اولین مدال تاریخ کاراته آذربایجان شرقی در بخش کمیته وزن 68 کیلو جهان بدست آید.

سجاد حیاتی لاله ملی پوش قهرمان از اذربایجان شرقی، در مسابقات جهانی جوانان با وجود مصدومیت و مخالفت پزشک مسابقات جهت ادامه مسابقه، با غیرت تمام در مسابقات حاضر شده و با غلبه بر حریفان قدر جهانی از کشورهای اسکاتلند، هلند، یونان، بلژیک به نائب قهرمانی جهان در رشته کومیته انفرادی رده سنی جوانان وزن 68 کیلوگرم دست یافت.

سجاد حیاتی کاراته کار تبریزی با این مدال نقره پس از مدال طلای رقابتهای آسیایی بار دیگر باعث سرافرازی کشور ایران و بخصوص آذربایجان شرقی شد.

تیم ملی کاراته کشورمان در مجموع دو رده سنی 14- 15 و 16-17 سال با کسب دو مدال طلا، یک نقره و شش برنز به عنوان نایب قهرمانی مسابقات کاراته قهرمانی جهان در کشور مالزی دست پیدا کرد.

در این رقابتها تیم مصر، با کسب پنج مدال طلا، سه نقره و دو برنز اول شد، ایران در جایگاه دوم ایستاد و ژاپن با دو طلا و یک نقره بدون مدال برنز رده سوم را از آن خود کرد، همچنین کشور ترکیه با کسب یک مدال طلا و پنج مدال نقره عنوان چهارمی را به دست آورد.

نگرانی جامعه ورزشی به دلیل عدم حضور تیم پتروشیمی تبریز در رقابتهای چین

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: بطور جدی پیگیر عدم اعزام تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز به تور بین المللی چین هستیم.

سید محمد شروین اسبقیان افزود: تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز سالیان سال با حمایت مسئولان و تلاش غیور مردان دوچرخه سواری استان برترین تیم دوچرخه سواری آسیا و کشور بوده و افتخارات بیشماری برای کشور به ارمغان آورده است و عدم حضور تیم پتروشیمی تبریز در رقابتهای چین پس از کسب عنوان برترین تیم آسیایی در سال 2011 نگرانی جامعه ورزشی را به همراه داشت.

وی افزود: با پیگیری های معاون ورزشی برای برطرف کردن مشکل عدم صدور موافقت شورای برون مرزی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز برای حضور در چین هستیم و پیگیری های لازم انجام شده و تا 24 ساعت آینده این مشکل بر طرف خواهد شد.

تیم پتروشیمی تبریز که براساس امتیازات کسب شده قهرمانی سال 2011 قاره کهن در دو بخش تیمی و انفرادی است در اولین حضور خود در رقابت‌های سال 2012، قرار بود 25 مهر راهی چین شود تا در تور بین‌المللی "چین هاینان" شرکت کند ولی به علت رسیدن مجوز شورای برون مرزی از سوی وزارت ورزش و جوانان از سفر به این رقابتهای مهم بازماند.

هفته گذشته جلسه شورای برون مرزی در وزارت ورزش و جوانان برگزار شده ولی تا به این لحظه نامه ای در این خصوص به این باشگاه نرسیده است.

رکابزنان این تیم به علت آغاز تور هانیان چین می توانند پس صدور موافقت شورای برون مرزی راهی اولین دوره تور "تایوهو" در همین کشور شوند.

مصدومیت سجاد حیاتی مدال طلای جهانی از ورزش استان گرفت

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در مراسم استقبال از سجاد حیاتی نائب قهرمان کاراته جوانان جهان گفت: مصدومیت سجاد حیاتی مدال طلای جهانی از ورزش استان گرفت.

سید محمد شروین اسبقیان افزود: سجاد حیاتی در فاصله دو ماه برای کاراته آذربایجان شرقی و ورزش کشور افتخارتی کسب کرد که باعث غرور جامعه ورزشی و شادی دل مردم ورزش دوست استان شد.

وی گفت: مدال طلای قهرمانی جهان و سپس کسب اولین مدال تاریخ کاراته آذربایجان شرقی در بخش کمیته وزن 68 کیلو جهان سجاد حیاتی را یکی از امیدهای استان و تبریز برای کسب مدالهای جهانی کرده و برای حمایت از این قهرمان تمامی اقدامات را انجام خواهیم داد.

اسبقیان در ادامه اظهار داشت: مصدومیت سجاد حیاتی شدید بود ولی این فرزند خلف آذربایجان شرقی و تبریز با رشادت و مردانگی برابر رقبای قدر خود ایستاد و نائب قهرمان شد تا نشان دهد کاراته و ورزش استان حرفهای زیادی همچون گذشته در کشور و حتی جهان دارد.

وی در مراسم استقبال از سجاد حیاتی دستورات لازم را برای رفع مصدومیت و اقدامات دوران نقاهت را از سوی هیئت پزشکی ورزشی استان صادر کرد.

سجاد حیاتی کاراته کار تبریزی در مسابقات جهانی کاراته که در مالزی برگزار شد به مدال نقره رسید تا اولین مدال تاریخ کاراته آذربایجان شرقی در بخش کمیته وزن 68 کیلو جهان بدست آید.

سجاد حیاتی لاله ملی پوش قهرمان از اذربایجان شرقی، در مسابقات جهانی جوانان با وجود مصدومیت و مخالفت پزشک مسابقات جهت ادامه مسابقه، با غیرت تمام در مسابقات حاضر شده و با غلبه بر حریفان قدر جهانی از کشورهای اسکاتلند، هلند، یونان، بلژیک به نائب قهرمانی جهان در رشته کومیته انفرادی رده سنی جوانان وزن 68 کیلوگرم دست یافت.