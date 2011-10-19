به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری با اشاره به نام گذاری امسال به سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: جامعه ما به سمتی در حرکت است که می‌تواند به عنوان اقتصاد برتر در منطقه معرفی شود.



وی ادامه داد: این حرکت با جهشی اقتصادی در سال 90 آغاز شد به گونه‌ای که شاهد پویایی و خود کفایی در زمینه و هدف چشم انداز 1404 بودیم.



شهردار قم گفت: در ساخت ساختمان باید رعایت نکات ایمنی و بهره‌گیری از معماری اسلامی و ایرانی را جز اولویت‌های مهم قرار داد تا بهره وری لازم حاصل گردد.



اسلام دین بهره وری است



وی افزود: بهره وری به معنی این است که از تمام امکانات و سرمایه موجود به نحو احسن استفاده کنیم که خوشبختانه به برکت نظام جمهوری اسلامی، این امر در حال تحقق است.



دلبری گفت: در دین مبین اسلام بر درست مصرف کردن تأکید زیادی شده است و در این رابطه احایث زیادی از امامان و معصومین آمده است.



استفاده از تفکر مردمی زمینه ساز بهره وری



شهردار قم ابراز داشت: یکی از بحث‌های مهم و مطرح در کشور رضایتمندی مردم از مسئولین است که همین امر باعث بهره وری بیشتر خواهد شد.



روز آمدی عامل بهره وری است



وی عنوان کرد: یکی از کارهای دیگر برای رسیدن به بهره وری مکانیزه کردن کارهای روزانه است که با استفاده از وسایل ارتباطی مدرن می‌توان انجام داد.



دلبری گفت: خانواده‌ها می‌توانند با مشارکت در ادامه تحصیل فرزندانشان در دانشگاه ها و مراکز آموزشی در افزایش بهره وری موثر باشند.



وی در پایان گفت: به برکت این نظام اسلامی در جامعه امروزی ما، سطح زندگی مردم ارتقاء یافته است ولی باید مسئولان خانواده را تا رسیدن به جایگاه واقعی این نهاد اصلی یاری دهند.

