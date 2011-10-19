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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

دلبری تأکید کرد:

توجه به معماری اسلامی یک راهکار مهم بهره‌وری است

توجه به معماری اسلامی یک راهکار مهم بهره‌وری است

قم - خبرگزاری مهر: شهردار قم معماری اسلامی را یکی از راهکارهای مهم بهره‌وری عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری با اشاره به نام گذاری امسال به سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: جامعه ما به سمتی در حرکت است که می‌تواند به عنوان اقتصاد برتر در منطقه معرفی شود.

وی ادامه داد: این حرکت با جهشی اقتصادی در سال 90  آغاز شد به گونه‌ای که شاهد پویایی و خود کفایی در زمینه و هدف چشم انداز 1404 بودیم.

شهردار قم گفت: در ساخت ساختمان باید رعایت نکات ایمنی و بهره‌گیری از معماری اسلامی و ایرانی را جز اولویت‌های مهم قرار داد تا بهره وری لازم حاصل گردد.

اسلام دین بهره وری است

وی افزود: بهره وری به معنی این است که از تمام امکانات و سرمایه موجود به نحو احسن استفاده کنیم که خوشبختانه به برکت نظام جمهوری اسلامی، این امر در حال تحقق است.

دلبری گفت: در دین مبین اسلام بر درست مصرف کردن تأکید زیادی شده است و در این رابطه احایث زیادی از امامان و معصومین آمده است.

استفاده از تفکر مردمی زمینه ساز بهره وری

شهردار قم ابراز داشت: یکی از بحث‌های مهم و مطرح در کشور رضایتمندی مردم از مسئولین است که همین امر باعث بهره وری بیشتر خواهد شد.

روز آمدی عامل بهره وری است

وی عنوان کرد: یکی از کارهای دیگر برای رسیدن به بهره وری مکانیزه کردن کارهای روزانه است که با استفاده از وسایل ارتباطی مدرن می‌توان انجام داد.

دلبری گفت: خانواده‌ها می‌توانند با مشارکت در ادامه تحصیل فرزندانشان در دانشگاه ها و مراکز آموزشی در افزایش بهره وری موثر باشند.

وی در پایان گفت: به برکت این نظام اسلامی در جامعه امروزی ما، سطح زندگی مردم ارتقاء یافته است ولی باید مسئولان خانواده را تا رسیدن به جایگاه واقعی این نهاد اصلی یاری دهند.
 

کد مطلب 1437630

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