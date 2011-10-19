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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۷

تشکیل سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن و خانواده در حضور مقام معظم رهبری

سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع زن و خانواده با شرکت محققان و استادان دانشگاهی و حوزوی به زودی در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان مقالات سومین نشست اندیشه های راهبردی با موضع زن و خانواده شامل محورهای علمی نشست و دستورالعمل تدوین مقالات در تیرماه سال جاری به دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی ارسال شد و همزمان وبگاه نشست برای اطلاع رسانی و دریافت مقالات به صورت الکترونیکی در آدرس www.dnar.ir فعال شد.

بر اساس این گزارش تا این تاریخ استقبال خوبی از سوی استادان و محققان حوزه زن و خانواده از نشست به عمل آمده است و مقالات زیادی به دبیرخانه نشست ارسال شده است و از این هفته کار داوری علمی مقالات به صورت ناشناس و با مشارکت اعضای هیات علمی و محققان شناخته شده این حوزه پژوهشی آغاز شده است.

دبیر خانه نشست اندیشه های راهبردی توجه به محورهای علمی نشست ،نو آوری پژوهشی و ارائه دیدگاه جدید و نکات بدیع ،راهگشایی و کاربردی بودن ،کیفیت نگارش و عدم انتشارقبلی را بخشی از معیارهای پذیر مقاله عنوان کرده است.

مقالات پذیرفته شده درکتاب نشست به چاپ می رسد و همزمان با آغاز نشست در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد و برترین مقالات پذیرفته شده در طول برگزاری نسشت به صورت سخنرانی ارائه می شود.

جایگاه و سهم زنان در پیشرفت همه جانبه کشور ،مسائل و مظلومیت های زنان در ایران و راه های مواجه صحیح با آنها ،حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زنان از منظر اسلام، نقد بنیان های فمنیسم و وجه ایرانی آن،بررسی فقهی مسائل زنان و خانواده وآسیب شناسی نهاد خانواده و راه های تقویت آن در ایران از جمله موضوعاتی است که در این نشست مطرح می شود.


 

کد مطلب 1437631

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