فاصله زیاد باغ وحشهای ایران با استانداردهای جهانی/ شهرداریها مشارکت کنند

رضا فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از حدود یک سال پیش کمیته ویژه ای در سازمان محیط زیست متشکل از دفاتر حیات وحش، دفترشکار و صید، دفتر زیستگاهها، دفتر حقوقی و نمایندگان استانها برای تدوین دستورالعمل ویژه و تهیه استاندارد ها ف ضوابط برای باغ وحش ها و پایش عملکرد آنها تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت باغ وحش ها در ایران با استاندارد های این کمیته و با آنچه در دنیا به عنوان باغ وحش معرفی می شود بسیار فاصله دارد گفت: مشکلات باغ وحش ها در ایران ریشه ای است و برای رسیدن به استاندارد ها زمان زیادی نیاز است.

به گفته فرجی، در حال حاضر در کمتر کشوری مشاهده می شود که حیوانات در قفس محدودی به شکلی که در ایران مرسوم است نگهداری شوند و رویکرد بیشتر باغ وحش های مدرن دنیا تحقیقاتی، حفظ ذخایر ژنتیکی و بررسی گونه های در معرض انقراض است.

وی افزود: در اینگونه باغ وحش های مدرن علاوه بر عموم مردم گروههای هدف مانند دانشجویان، دانش آموزان و محققان در نظر گرفته می شوند و در طراحی فضاها و گونه ها به نیازهای این گروهها توجه می شود.

فرجی با بیان اینکه باید اصلاح وضعیت باغ وحش های ایران از سالها پیش آغاز می شد اظهار داشت: اکنون که این حرکت آغاز شده نباید تصور کرد که ظرف چند ماه شرایط باغ وحشها تغییر اساسی می کند و به طور کامل مطابق استاندارد ها شود بلکه این پروژه زمان بر است و نیاز به اعتبارات بسیار کلانی دارد.

رییس اداره اجرایی و شکار وصید سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه در ایران متولی باغ وحشها اغلب دستگاههای دولتی هستند تصریح کرد: به دلیل کم درامد بودن باغ وحشها بخش خصوصی کمتر متقاضی تولیت این مکانها هستند. البته فضاهای بسیاری در اقصی نقاط کشور وجود دارد که به شکل خصوصی اقدام به نگهداری حیات وحش می کنند ولی این مکانها طبق تعریف سازمان محیط زیست باغ وحش نامیده نمی شوند.

به گفته فرجی، کمیته ساماندهی وضعیت باغ وحش ها در سازمان محیط زیست برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تدوین کرده است و افراد یا دستگاههایی که از سال گذشته متقاضی احداث باغ وحش جدید هستند مکلفند استانداردها و ضوابط روز دنیا را کاملاً رعایت کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان محیط زیست برنامه ای برای تعطیلی باغ وحش هایی که استاندارد نیستند دارد گفت: از آنجایی که با تعطیلی باغ وحش ها تعداد بسیار زیادی از حیات وحش که عادت به محیط طبیعی ندارند و مرکز خاصی برای نگهداری این حیوانات وجود ندارد رویکرد ما تعطیل کردن و برخورد قهری با این مراکز نیست بلکه بهسازی و اصلاح شرایط به صورت مرحله به مرحله وارائه راهکارهای کارشناسی موقتی و دائمی است.

فرجی در پاسخ به اینکه چرا شهرداری متولی هیچیک از باغ و حش های کشور نیست گفت: شهرداری در هیج جای کشور متولی مکانی که طبق ضوابط باغ وحش نامیده شود نیست اگر چه در برخی پارکها تعدادی از حیوانات را نگهداری می کنند.



وی افزود: سازمان محیط زیست از اینکه شهرداریها مدیریت باغ وحش ها را به عهده بگیرند استقبال می کند.