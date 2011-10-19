بحران مالی اروپا تاثیر عمیقی بر اقتصاد آمریکا می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "بن برنانکه" رئیس انجمن مدیران ذخایر فدرال آمریکا (بانک مرکزی ایالات متحده) روز سه شنبه در یک سخنرانی در ماساچوست گفت: بحران اقتصادی اروپا تاثیر بسیار عمیق و طولانی را بر اقتصاد، سیاست و جامعه آمریکا می گذارد.

وی شرایط اقتصادی حاکم بر اروپا را هولناک و نااستوار توصیف کرد و گفت: بحران کنونی تاکنون سوالاتی را درباره تئوری بانکداری مرکزی مدرن در ذهن ایجاد کرده و هیچ تردیدی وجود ندارد که اقتصاد ایالات متحده تحت تاثیر بحران مالی در اروپا است.

اداره بودجه آمریکا ( CBO) در گزارشی تخمین زده بود که کسری بودجه این کشور طی 10 سال آینده به 1.2 تریلیون دلار خواهد رسید.

اظهارات بن برنانکه در حالی مطرح می شود که غرب با بدترین بحران مالی دست و پنجه نرم می کند و در این راستا مردم با برپایی تظاهرات گسترده نارضایتی خود را از عمکلرد دولتمردان، شکاف طبقاتی موجود، افزایش میزان بیکاری و سیاست های ریاضت طلبانه دولت نشان می دهند.