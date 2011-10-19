به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این همایش در بیمارستان آیت الله روحانی بابل افزود: در سالهای گذشته با مشارکت و همیاری مردم، اقدامات ارزنده ‌ای در حوزه بهداشت، درمان و توسعه پزشکی انجام شده که ارائه این خدمات تحول شگرفی در کاهش مرگ و میر و کنترل بیماریها در استان داشته است.

ابراهیم مکانیکی افزود: اجرا و نظارت بر خدمات بهداشتی و درمانی نهادینه کردن پژوهش، آموزش علمی دانشجویان، ارتقاء علمی کارکنان و بهبود شیوه زندگی مردم و کمک به روز کردن دانش و تخصص است.

وی بیان داشت: در رده‌ بندی اخیر کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل در بین 199 نشریه رتبه بیست و هفتم را کسب کرد.

مکانیکی تصریح کرد:مجله انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی بابل در بین 49 مجله رتبه پنجم را کسب کرد.

این مسئول، برگزاری همایش بین المللی مولکولی سلولی را از دیگر افتخارات دانشگاه علوم پزشکی بابل عنوان کرد و اذعان داشت: برگزاری این همایش تاثیر بسزایی در رفع معضلات بهداشتی و درمانی در سطح کشور داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، کسب رتبه برترین دانشگاه در زمینه برنامه ثبت سرطان، کسب رتبه کشوری به سبب تغییر شاخصهای مهم حیاتی در مناطق روستایی، کسب تندیس افتخار به عنوان دانشگاه برتر در زمینه پیشگیری از تالاسمی، رتبه چهارم کشور در داشتن کمترین مرگ نوزادان کمتر از یکماه در هزار تولد زنده، رتبه دوم در داشتن کمترین مرگ نوزادان پسر را از جمله افتخارات دانشگاه علوم پزشکی بابل برشمرد.

وی رتبه سوم کشور کمترین مرگ نوزادان کمتر از یک سال، رتبه نخست در کمترین مرگ نوزاد پسر در هزار تولد، رتبه اول در عدم مرگ مادر در سطح 46 دانشگاه، راه‌ اندازی بیمارستان 372 تختخوابی بابل، راه‌اندازی مرکز فوق تخصصی دانشگاه در بیمارستان آیت الله روحانی بابل، دارنده سومین مرکز پیوند مغز استخوان و نخستین مرکز پیشگیری و درمان، ارتقاء پیوند کلیه و عملکرد بیش از هزار پیوند، راه‌اندازی 10 رشته تخصصی دندانپزشکی، راه‌ اندازی پنج مرکز تحقیقات، راه‌ اندازی سه مجله انگلیسی زبان، کسب رتبه‌های نخست داخلی اطفال در سال 90 را از دیگر افتخارات دانشگاه علوم پزشکی بابل عنوان کرد.