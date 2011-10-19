به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قرقیزستان، امروز چهارشنبه در ادامه سفر علی لاریجانی به کشور قرقیزستان در ملاقات عمومی هیئت های پارلمانی دو کشور ایران و قرقیزستان رئیس مجلس قرقیزستان با ابراز تشکر از کمک جمهوری اسلامی در ماه آوریل و ژوئن سال گذشته به این کشور خطاب به همتای ایرانی خود گفت: سفر هیئت پارلمانی به ریاست جناب عالی نه تنها باعث تقویت روابط میان پارلمان دو کشور می شود بلکه روابط دو ملت ایران و قرقیزستان را نیز تعمیق می بخشد.

وی با بیان اینکه از زمان اعلام استقلال قرقیزستان تا امروز ما هیچ مشکل عمده ای با جمهوری اسلامی ایران نداشته ایم، گفت: اصول و پایه های دوستی دو کشور در بیانیه سال 2002 به امضا رسید و بر همین اساس بیش از 90 قرارداد و سند بین دو کشور به امضا رسیده است.

170 شرکت ایرانی در قرقیزستان فعال هستند

احمد بک کلدی بکف با بیان اینکه تبادل تجربیات و ارتباط میان نمایندگان پارلمان دو کشور تاثیر مهمی در تعمیق روابط اقتصادی و تجاری ایران و قرقیزستان خواهد داشت، گفت: در حال حاضر بیش از 170 شرکت ایرانی در قرقیزستان فعالیت می کنند که 70 درصد این شرکت ها در زمینه تجارت مواد اولیه خام و 30 درصد در زمینه ساختمان سازی و صنایع تبدیلی فعال هستند.

وی با تاکید بر اینکه شرایط خوبی برای جذب سرمایه گذاران ایرانی در این کشور وجود دارد اظهار داشت: شرکت های ایرانی می توانند در زمینه بانکداری سرمایه گذاری کنند و پارلمان قرقیزستان قوانین مورد نیاز برای تسهیل ضوابط دو کشور را تصویب می کند.

احمد بک کلدی بکف با سپاسگزاری از جمهوری اسلامی ایران به خاطر اختصاص یک میلیارد دلار برای ساخت مجتمع ورزشی در این کشور گفت: امیدواریم در آینده صنعت ساختمان سازی در این کشور رشد کند.

وی با بیان اینکه در سالهای گذشته تحولات عظیمی در نظام سیاسی قرقیزستان به وجود آمده و امروز نظام پارلمانی، دولت تشکیل می دهد، گفت: 30 اکتبر امسال انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان برگزار می شود و پارلمان تضمینی برای برگزاری شفاف و دقیق این انتخابات است.

وی افزود: انتخابات ریاست جمهوری برای ما رویدادی بسیار عظیم و تاریخی است زیرا تا به حال قدرت در این کشور به صورت قانونی تحویل داده نشده است.

در ادامه جلسه ملاقات عمومی هیئت های پارلمانی ایران و قرقیزستان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دوستی ملت ایران و قرقیزستان صرفا بر اساس منافع مادی نیست، گفت: کشور شما از نظر ما کشوری مسلمان است که سالها تحت فشار کمونیسم بوده و تلاش کرده تا استقلالش را به دست بیاورد.

لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی از ابتدای استقلال قرقیزستان از این کشور حمایت کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران حوادثی را که در سال گذشته در کشور شما اتفاق می افتاد به دقت رصد می کرد و از کرسی دموکراسی خواهی شما حمایت می کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از تشکیل مجلسی مقتدر که نماد دموکراسی است در کشور قرقیزستان تصریح کرد: حرکت نظام سیاسی قرقیزستان به سمت نظام پارلمانی اقدام هوشمندانه ای در شرایط فعلی دنیاست زیرا تجربه تاریخی در مشرق زمین نشان می دهد که کشورهایی که پارلمان های قوی نداشته باشند آرام آرام به سمت دیکتاتوری سوق پیدا می کنند.

لاریجانی با تاکید بر لزوم روابط اقتصادی و صنعتی دو کشور ایران و قیرقیزستان گفت: کشور شما با فراهم کردن تسهیلات بانکی می تواند رفت و آمد توریست ها و تجار ایرانی را تسهیل بخشیده و سرمایه گذاری را افزایش دهد.

وی لغو روادید میان دو کشور قرقیزستان و ایران را راهکاری برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش رفت و آمد توریست به این کشور خواند و گفت: کشور قرقیزستان با فراهم کردن بسترهای حضور توریست ایرانی در این کشور می تواند سرمایه های خوبی را جذب کند.

لاریجانی افزود: کشور ایران در زمینه تامین گوشت دچار مشکلاتی است که می تواند این مشکل خود را از طریق واردات گوشت از کشور قرقیزستان حل کند.

وی افزود: ظرفیت ترانزیتی ایران می تواند راهکار مناسبی برای انتقال گوشت قرقیزستان به کشور عراق باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث اخیر منطقه گفت: خیلی از کشورهای بزرگ مخالف بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه هستند اما جمهوری اسلامی از این حرکت های اسلامی و دموکراسی خواهانه حمایت می کند مقداری از عصبانیت آمریکا از جمهوری اسلامی نیز به همین دلیل است که البته مهم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به دعوت رئیس پارلمان جمهوری قرقیزستان امروز صبح وارد بیشکک پایتخت این کشور شد.