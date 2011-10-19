4 محور طرح استیضاح وزیر اقتصاد/ اسامی استیضاح کنندگان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد که به توصیه هیئت رئیسه مجلس پیگیری طرح استیضاح حسینی وزیر اقتصاد را یک هفته به تعویق انداخته بودند تا کمیسون اصل 90 مجلس گزارش خود را در بررسی اختلاس سه هزار میلیارد تومان را به صحن مجلس ارایه کند، در صحن امروز مجلس متن طرح استیضاح را مجدداً تهیه و به امضا رساندند و سپس تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند.

بنا بر این گزارش عدم اجرا، اجرای ناقص و با نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک ها و یا نهادهای پولی و مالی داشته است، نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند، عدم نظارت بر کارکرد بانک ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی 4 محور طرح تهیه شده برای استیضاح وزیر اقتصاد است.

حجت‌الاسلام آقاتهرانی نماینده تهران، ابیانی راد نماینده قائم شهر، اکبریان نمایده کرج، اکرمی نماینده تهران، برنا نماینده بروجن، توکلی نماینده تهران، ثروتی نماینده بجنورد، جعفری نماینده کبودرآهنگ، دهقان نماینده چناران، رضا حسینی نماینده شهر بابک، صادق نماینده آستانه اشرفیه، عباسپور نماینده تهران، قاضی پور نماینده ارومیه، کاتوزیان نماینده تهران، کعبی نماینده آبادان، کوچکی نژاد نماینده رشت، مطهری نماینده تهران، مطهری نماینده شبستر، مقیمی نماینده بهشهر، موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، نادران نماینده تهران و نقوی نماینده ورامین 22 امضا کننده طرح استیضاح وزیر اقتصاد هستند.