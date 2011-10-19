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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

حجت الاسلام دانش:

فرهنگ ولایت در بین جوانان نهادینه شود

فرهنگ ولایت در بین جوانان نهادینه شود

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس بر لزوم نهادینه سازی هرچه بیشتر فرهنگ ولایت در بین جوانان جامعه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شکر الله دانش صبح چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنهای غدیر اظهار کرد: به منظور مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمن باید بتوانیم چشمه جوشان ولایت را تقویت کنیم.

وی فرهنگ سازی ولایت را در جامعه ضروری دانست و افزود: امروزه اصلاح جامعه در گرو ولایت است و نقطه اوج ولایت در غدیر تجلی دارد از این رو باید تلاش کنیم بتوانیم فرهنگ ولایت را در جامعه به ویژه برای نسل جوان نهادینه کنیم.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن عید غدیر خم باید این فرصت را غنیمت دانسته و زمینه بهره برداری از برکات آن را برای مقابله با تهاجمهای فرهنگی دشمن به وجود بیاوریم.

حجت الاسلام دانش ادامه داد: با توجه به اینکه شیراز، سومین حرم اهل بیت(ع) نامگذاری شده نباید امور فرهنگی آن را در حد شعار باقی گذاشت و لازم است که عملا در زمینه های فرهنگی ورود داشته باشیم.

حجت الاسلام دانش در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح برنامه های فرهنگی در هفته ولایت بیان کرد: مقاله نویسی و انشا نویسی در مدارس با محوریت ولایت، همایش روحانیون و مبلغان در مناطق مختلف، برپایی نمایشگاه کتاب اجرای تئاتر خیابانی با موضوع ولایت و انتشار بسته های فرهنگی و توزیع جزوات و نشریات از جمله برنامه های تدارک دیده شده در هفته ولایت است. 

کد مطلب 1437646

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