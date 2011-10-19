فرهنگ ولایت در بین جوانان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شکر الله دانش صبح چهارشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنهای غدیر اظهار کرد: به منظور مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمن باید بتوانیم چشمه جوشان ولایت را تقویت کنیم.

وی فرهنگ سازی ولایت را در جامعه ضروری دانست و افزود: امروزه اصلاح جامعه در گرو ولایت است و نقطه اوج ولایت در غدیر تجلی دارد از این رو باید تلاش کنیم بتوانیم فرهنگ ولایت را در جامعه به ویژه برای نسل جوان نهادینه کنیم.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن عید غدیر خم باید این فرصت را غنیمت دانسته و زمینه بهره برداری از برکات آن را برای مقابله با تهاجمهای فرهنگی دشمن به وجود بیاوریم.

حجت الاسلام دانش ادامه داد: با توجه به اینکه شیراز، سومین حرم اهل بیت(ع) نامگذاری شده نباید امور فرهنگی آن را در حد شعار باقی گذاشت و لازم است که عملا در زمینه های فرهنگی ورود داشته باشیم.

حجت الاسلام دانش در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح برنامه های فرهنگی در هفته ولایت بیان کرد: مقاله نویسی و انشا نویسی در مدارس با محوریت ولایت، همایش روحانیون و مبلغان در مناطق مختلف، برپایی نمایشگاه کتاب اجرای تئاتر خیابانی با موضوع ولایت و انتشار بسته های فرهنگی و توزیع جزوات و نشریات از جمله برنامه های تدارک دیده شده در هفته ولایت است.