نشست مدیران فناوری اطلاعات دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق رضایی - مدیر اداره فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعلام این خبر افزود: در این همایش علاوه بر دانشگاه های علوم پزشکی، اساتیدی نیز از دانشگاه های شیراز، امیرکبیر و شریف و اساتیدی برجسته از مالزی و نیوزلند حضور دارند.

مدیر اداره فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران، محورهای همایش را انجام عملیات پزشکی از راه دور، سلامت الکترونیک، سیستم های هوش مصنوعی، سیستم اطلاعات جغرافیایی برای بیان نوع بیماری منطقه‌ای و سیستم مدیریت امنیت اطلاعات برشمرد.

رضایی اظهار داشت: در این همایش همچنین موضوعاتی از جمله پرونده الکترونیک سلامت و کارت الکترونیک سلامت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: 700 مقاله برای این همایش به دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارسال شده که پس از بررسی توسط داورانی از خارج و داخل استان، 110 مقاله مورد تایید قرار گفت و مقالات نیز برای دسترسی صاحبنظران بر روی سایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران قرار گرفت.