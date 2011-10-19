گسترش جامعه مدرسین مورد تاکید مقام معظم رهبری است

حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سالگرد سفر مقام معظم رهبری به قم اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای جامعه مدرسین بر بسط و گسترش جامعه مدرسین تاکید داشتند.



وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در آن دیدار درباره گسترش و توسعه جامعه مدرسین پیشنهادی را ارائه دادند گفت: ‌ مقام معظم معظم رهبری پیشنهاد دادند که جامعه مدرسین با توجه به تعداد اساتیدی که عضو آن است می‌تواند یک مجمع عمومی تشکیل دهد که فعالیت‌های در این مجمع پیگیری و در شورای عالی جامعه مدرسین تصویب شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: ‌ مقام معظم رهبری بیان داشتند که تشکیل مجمع تنها یک پیشنهاد است و اما تاکید بر آن ندارم.



بررسی تشکیل مجمع عمومی جامعه مدرسین

وی افزود: جامعه مدرسین طی نشست‌های متعدد تشکیل مجمع را مورد بررسی قرارد داد و ۷ نفر را انتخاب کرد تا برای تشکیل این مجمع اقدام کند.

وی حضرات آیات مومن، حسینی بوشهری، فیاضی، ممدوحی، شب زنده دار و علیدوست را از جمله اعضای جامعه مدرسین و آیت الله فقیهی را از افراد انتخاب شده غیر عضو جامعه مدرسین عنوان کرد که برای تشکیل مجمع عمومی انتخاب شده اند.



علیدوست با تاکید بر اینکه این مجمع در راستای سیاست‌های شورای عالی جامعه مدرسین فعالیت خواهد کرد عنوان داشت: نگاه برای جذب افراد به این مجمع نگاه حداکثری است تا افراد زیادی بتوانند عضو این مجمع شوند.