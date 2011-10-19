فضای ظاهری ورودی بابل برازنده شهروندان نیست

به گزارش خبرنگارمهر، حجت ‌الاسلام حسن فلاح پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح بلوار سردار شهید ن‍ژاد اکبر درچهار راه معتمدی ورودی بابل ـ بهنمیر با انتقاد شدید از ورودیهای نامناسب شهر بابل افزود: ورودیهای شهر بابل مناسب شهر کهن و پرآوازه بابل نیست.

وی افزود: مهم‌ترین اقدامی که درخیابان بابل بهنمیر برای مردم محل انجام شد رفع دو مشکل اساسی بود، یکی آبگرفتگی شدید منطقه که با کوچک‌ ترین بارندگی کل خیابان زیرآب رفته که با احداث کانال این مشکل حل شد.

رئیس شورای شهر بابل تصریح کرد: از افتخارات شهرداری و شورای شهر بابل با وجود محرومیتی که شهرداری بابل در برخورداری از اعتبارات ملی دارد در دوره دوم و به ویژه دوره سوم کارهای کلان بسیار زیادی را در دستور کار خود قرار داده است.

فلاح گفت: احداث پل روگذر ایستگاه آمل، اجرای فاز اول کمربندی شرقی و احداث پل بزرگ میدان کشوری از بزرگ ‌ترین پروژه عمرانی تاریخ شهرداری بابل است.

وی ماندگارترین کار شهرداری بابل را احداث جاده ساحلی برشمرد و تصریح کرد: یکی از آرزوهای مردم بابل استفاده بهینه از حاشیه بابلرود بوده که در دوره سوم فعالیت شورا با زحمات شهرداری بابل چهار فازجاده ساحلی بابل افتتاح و تا پایان سال جاری فاز پنجم جاده ساحلی نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس شورای شهر بابل با اشاره به اینکه درباره معرفی و ارج نهادن به سرداران خود تلاش جدی نکردیم، بیان داشت: اگر شهرهای دیگر شهیدی چون شهید سجودی داشتند مطمئنا به آن جنبه و جایگاه کشوری می‌دادند ولی شهر ما از عظمت این شهید غافل است.

شهردار بابل از مشارکت شهروندان بابلی در انجام پروژه‌ های عمرانی شهرداری بابل تقدیر کرد و بیان داشت: بهره ‌برداری پروژه‌های شهرداری و شورای شهر بابل به مشارکت جدی شهروندان بابلی نیاز دارد.

فرهاد عسکری افزود: برای اینکه جاده و خیابان استاندارد داشته باشیم که نماد و توسعه هر شهری است شهرداری و شورای شهر بابل وظایف خود دانستند این مجموعه را به شهروندان ارائه دهند.

شهردار بابل تصریح کرد: این پروژه شامل یک کیلومتر رفیوژ وسط جاده با روشنایی چراغ‌ها، دو کیلومتر نهر روباز دو طرف خیابان، 1.5کیلومترکانال یک هزار و زیرسازی و آسفالت دو کیلومتر از مسیر این جاده بوده که به مدت چهار ماه به طول انجامید.

وی افزود: برای افتتاح این پروژه بیش از11 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.

شهرداربابل بیان داشت: احداث بلوار شهید نژاد اکبرسبب زیبایی و ظرافت این منطقه شده و امروز استقرار خدمات رفاهی شایسته مردم این منطقه است.

عسکری گفت: انتظار داریم ساکنان منطقه از ریختن زباله در دو طرف بلوار خودداری کرده زیرا زمانی یک شهر آباد می‌شود که هر یک از شهروندان شهر احساس کنند به تنهایی خود شهردار شهر بوده و برای عمران و آبادانی بیشتر شهر تلاش کنند.

به گزارش مهر، در پایان به رسم یادبود با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از خانواده شهید سردار نژاد اکبر تقدیر شد.