به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین مظلومی ظهر چهارشنبه در مراسم آغازین دومین کنگره بزرگداشت شهدا و ایثارگران مخابرات که در مجتمع آیه ها برگزار شد کرد، در خصوص اقدامات انجام شده در حفظ نشر و آثار مخابرات بیان داشت: تدوین برنامه پنج ساله، برنامه ریزی جهت جمع آوری اسناد و تاریخ شفاهی فاوا دوران مقدس و برنامه ریزی جهت تدوین شش جلد کتاب تخصصی جنگ الکترونیک از جمله اقداماتی است که دراین مورد انجام شده است.

سردار مظلومی افزود: راه اندازی سایت دفاع مقدس و سامانه پیام کوتاه، آماده سازی و تجهیز موزه دفاع مقدس، برگزاری نمایشگاه ها در سراسر کشور و همکاری با استان ها برای برگزاری یادواره شهدا، نیز از کارهای انجام شده است.

وی افزود: اعزام کاروان راهیان نور در راستای بازدید از مناطق عملیات و جذب مشارکت سازمان ها و نهادها از اهداف مجموعه حفظ نشر و آثار مخابرات دفاع مقدس است.

وی با اشاره به حفظ نشر و آثار مخابرات سپاه اظهار کرد: نهاد حفظ نشر و آثار مخابرات سپاه پاسداران در اردیبهشت 89 با هدف جمع آوری آثار و شناخت شهدا، جمع آوری تجهیزات و امکانات تخصصی مخابرات و جنگ الکترونیک در طول دفاع مقدس و ارائه تجربیات به نسل جوان شروع به کار کرده است.