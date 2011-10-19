تصویب لایحه مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم در کمیسیون قضائی

حجت الاسلام سید سلیمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر از نهایی شدن لایحه مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم خبر داد و افزود: اعضای کمیسیون قضائی مجلس عصر دیروز سهشنبه 19 ماده این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
وی افزود: این لایحه از سوی دولت و توسط وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات تدوین شده بود که برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه تسلیم شد.
این عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: یکی از مواد این لایحه این است که هرگونه اموال و وجوه که برای اعمالی که برخلاف خط مشی جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشد خلاف قانون و جرم تلقی می شود.
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