تصویب لایحه مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم در کمیسیون قضائی

عضو کمیسیون قضائی مجلس از نهایی شدن و تصویب لایحه مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم در کمیسیون قضایی خبر داد و افزود: این لایحه برای تصویب در صحن مجلس به هیئت رئیسه تسلیم شد.