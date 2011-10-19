به گزارش خبرنگار مهر، حسین صداقت ظهر چهارشنبه در همایش عصای سفید، با اشاره به مشکلات روشندلان در جامعه از نبودن شغل مناسب برای آنان خبر داد و از مسئولان شهرستانی خواست برای رفع نیاز شغلی آنان تدابیری اندیشدیده شود.

وی با قدردانی از همکاری اداره کتابخانه های عمومی بهشهر در برپایی همایش عصای سفید، از رئیس این اداره خواست جهت استفاده روشندلان از منابع کتابخانه ای و امر مطالعه کتابخانه ای در کانون برای آنان احداث شود.

علی ذبیح پور، رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهشهر، کتابداران را ازجمله پلهای ارتباطی روشندلان با اجتماع دانست و گفت: به منظور تشویق و ترغیب و ارشاد دانش اندوزان نابینا به کسب مهارتهای علمی، هنری و صنعتی با هماهنگی با اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، به زودی کتابخانه ای در کانون نابینایان شهرستان بهشهر احداث می شود.

ذبیح پور بر توانمندیهای روشندلان در جامعه و پیشرفتهای علمی و هنری آنان تاکید کرد و افزود: تلاش و امید به زندگیِ نابینایان و رشد و پیشرفت آنها در زمینه های مختلف اختراع، ترجمه، تألیف و فرصتهای شغلی، علاوه بر اینکه سبب آرامش، احساس ارزشمندی، عزت نفس و استقلال خودِ نابینایان است، می تواند درس بزرگی برای افراد بینا باشد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهشهرافزود: روشندل همانند بقیه انسانها می تواند از استعدادهای خدادادی خود استفاده کند و به رشد و کمال برسد.

در پایان به 20 نفر از روشندلانی که در مسابقه کتابخوانی شرکت داشتند، جوایزی به رسم یابود اهداء شد.