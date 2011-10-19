194شرکت بورس حداقل سرمایه را ندارند/ بورس و فرابورس رقیب نیستند

به گزارش خبرنگار مهر علی سنگینیان در ششمین گردهمایی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در مورد پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس و الزامات قانون، با اشاره به اصلاحات دستورالعمل پذیرش و بازنگری در آن و تغییر برخی معیارها گفت: 194 شرکت بورسی حداقل سرمایه تعیین شده را ندارند.

معاون شرکت بورس و اوراق بهادار بر لزوم استفاده از بازارگردان توسط این شرکتها تاکید و تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد که بورس کشورمان جزو بورسهایی است که مزیت های قابل توجهی همچون معافیت های مالیاتی دارد.

وی بر جذابیت تامین مالی در بازار سرمایه تاکید و تصریح کرد: در بحث مشاوران پذیرش انتظارات بیشتری از کارگزاری ها وجود دارد، البته هدف این نیست که این وظیفه به کارگزاران منتقل شود.

سنگینیان با اشاره به اینکه در بورس مجموع افرادی که کارهای مربوط به پذیرش را انجام می دهند تنها 5 نفر هستند، گفت: این در حالی است که 40 شرکت مشاوره پذیرش در کشور وجود دارد و امکانات این شرکتها 10 برابر امکانات بورس است.

وی با انتقاد از اینکه هنوز بخشی از کارهای مربوط به کارگزاری ها توسط ما انجام می شود، عنوان کرد: اگر توان کارگزاری ها در کنار توان بورس در نظر گرفته شود، کارها سریع تر انجام خواهد شد.

معاون شرکت بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه مجوزهای مشاوره پذیرش فقط نباید کاغذی باشد، افزود: لیستی از شرکتها در بخش پذیرش به کانون کارگزاران ارسال شده است.

وی گفت: بورس و فرابورس دو بازار موازی نیستند و در امتداد یکدیگر قرار دارند، آنها رقیب یکدیگر نیستند، فرابورس برای پرورش شرکتها ایجاد شده است، در عین حال استانداردهای پذیرش فرابورس سهل تر است تا شرکتهای کوچک تر وارد آن شوند.

سنگینیان گفت: معاملات 194 شرکت بورسی تنها یک درصد ارزش بازار را تشکیل می دهند.