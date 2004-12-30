برگزاري كنگره "صفي الدين ارموي" در اروميه

به گزارش خبرگزاري مهر، احد جاوداني مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان غربي با اعلام اين خبر گفت: پس از برگزاري همايش صفي الدين ارموي كه در تهران و طي روزهاي 26 و 27 دي ماه صورت خواهد پذيرفت مركز استان آذربايجان غربي (اروميه) به عنوان محل زادگاه اين شخصيت برجسته فرهنگي و هنري كشور ما كنگره اي را در تجليل از وي با حضور مهمانان خارجي و داخلي در روز 30 دي ماه برگزار خواهد كرد.

وي در ادامه گفت: در اين كنگره كه به همت فرهنگستان هنر برپا خواهد شد علاوه بر اداره كل فرهنگ و ارشاد استان ، استانداري آذربايجان غربي نيز همكاري خواهند داشت.

جاوداني درباره تاثير برگزاري چنين برنامه هايي گفت: متاسفانه در حال حاضر موسيقي كشورمان وضعيت نابساماني دارد و جوانان ما به جاي آنكه از الگوهاي مناسب داخلي تبعيت كنند به فكر گرته برداري از نمونه هاي خارجي هستند. درچنين اوضاعي ما مي توانيم با معرفي شخصيت هاي برجسته اي چون صفي الدين ارموي ، پيوند گسسته شده جوانان مان را با فرهنگ اصيل ايراني بار ديگر گره بزنيم.

مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان غربي در ادامه افزود: ما در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ، علاوه بر برگزاري كنگره ياد شده قصد داريم تاريخچه و شرح حالي از زندگي و فعاليت هاي هنري صفي الدين ارموي را تهيه و در اختيار مردم، علاقمندان و محافل علمي ، فرهنگي و هنري قرار دهيم تا از اين رهگذر هر چه بيشتر در جهت رفع مهجوريت اين شخصيت برجسته ايراني كوشيده باشيم.

جاوداني در پايان ابراز اميدواري كرد كه همايش صفي الدين ارموي آغازي براي حركتي ملي در جهت معرفي چهره هاي برجسته علمي ، فرهنگ و هنري مهجور مانده در تاريخ كشورمان باشد.

گفتني است همايش و كنگره صفي الدين ارموي (موسيقيدان و خوشنويس برجسته قرن هفتم هجري قمري) به همت فرهنگستان هنر و با همكاري استانداري و اداره كل ارشاد آذربايجان غربي ، بنياد ايرانشناسي فرانسه در ايران ، انجمن موسيقي ايران و بنياد رودكي طي روزهاي 26 و 27 دي ماه در تهران و 30 دي ماه در اروميه برگزار خواهد شد.