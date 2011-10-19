مردم کرمانشاه آماده هرگونه فداکاری برای نظام هستند

استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال بی نظیر امروز مردم شهرستان کنگاور از مقام معظم رهبری، گفت: مردم ولایت مدار کنگاور در پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی و تدین زبانزد عام و خاص هستند.

هاشمی با اشاره به تلاش های مردم کنگاور در پاسداری از ارزش‌های انقلاب و حضور آنان در عرصه های مختلف تصریح کرد: مردمان این شهرستان از دیرباز علاقه خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان داده اند و با عشق و علاقه فراوان پیرو خط نظام و ولایت هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه مقام معظم رهبری در کرمانشاه، گیلانغرب، پاوه و کنگاور و نمایندگان معظم له در دیگر شهرستان‌ها با استقبال کم نظیر، باشکوه و پرشور مردم روبرو شدند و مردم استان به همگان ثابت کردند که با تمام وجود عاشق ولایت هستند و آماده هرگونه فداکاری و ایثارگری در جهت حفظ ارزش های انقلاب و نظام خود هستند.

استاندار کرمانشاه در پایان تصریح کرد: رهبر انقلاب با حضور خود در استان منشاء برکات معنوی فراوانی بوده اند و تمام فضای استان به عطر دل انگیز معنویت و ولایت آراسته شده است.