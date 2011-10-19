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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

هاشمی در گفتگو با مهر:

مردم کرمانشاه آماده هرگونه فداکاری برای نظام هستند

مردم کرمانشاه آماده هرگونه فداکاری برای نظام هستند

کرمانشاه - ‌خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: مقام معظم رهبری در کرمانشاه و در دیگر شهرستانها با استقبال کم نظیر، باشکوه و پرشور مردم روبرو شدند و مردم استان به همگان ثابت کردند که با تمام وجود عاشق ولایت هستند.

استاندار کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال بی نظیر امروز مردم شهرستان کنگاور از مقام معظم رهبری، گفت: مردم ولایت مدار کنگاور در پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی و تدین زبانزد عام و خاص هستند.

هاشمی با اشاره به تلاش های مردم کنگاور در پاسداری از ارزش‌های انقلاب و حضور آنان در عرصه های مختلف تصریح کرد: مردمان این شهرستان از دیرباز علاقه خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشان داده اند و با عشق و علاقه فراوان پیرو خط نظام و ولایت هستند.

وی ادامه داد: خوشبختانه مقام معظم رهبری در کرمانشاه، گیلانغرب، پاوه و کنگاور و نمایندگان معظم له در دیگر شهرستان‌ها با استقبال کم نظیر، باشکوه و پرشور مردم روبرو شدند و مردم استان به همگان ثابت کردند که با تمام وجود عاشق ولایت هستند و آماده هرگونه فداکاری و ایثارگری در جهت حفظ ارزش های انقلاب و نظام خود هستند.

استاندار کرمانشاه در پایان تصریح کرد: رهبر انقلاب با حضور خود در استان منشاء برکات معنوی فراوانی بوده اند و تمام فضای استان به عطر دل انگیز معنویت و ولایت آراسته شده است.

کد مطلب 1437675

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