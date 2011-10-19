لاابالی گری اوباما در اتهام جدید ضد ایرانی/ برای فشار بهانه می تراشند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "دی سایت" در تحلیلی به سردرگمی اوباما در قبال مسئله ایران اشاره کرده و از خطا رفتن تیر رئیس جمهوری آمریکا و دور شدن وی از اهدافش در این عرصه خبر داده و نوشت: اوباما با اتهام تروری که هفته گذشته به ایران وارد کرد و هیاهویی که در این زمینه به پا کرد یک مورد دیگر به فهرست طولانی اقدامات ناشیانه غرب در قبال ایران اضافه کرد.

این در حالی است که به گفته "مارک فیتز پاتریک" رئیس بخش کنترل تسلیحات در موسسه بررسی های استراتژیک در لندن، برای حل مناقشات هسته ای ایران تلاشهای دیپلماسی غرب با این کشور ضروری است.

اما واشنگتن به جای در پیش گرفتن این مسیر، با وارد کردن اتهام ترور به ایران به زعم خود می خواهد باز هم در راستای انزوای تهران در جامعه بین المللی قدم بردارد.

زوددویچه در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: چنین اقداماتی روابط ایران و آمریکا که تاحدی نرمال شده بود را آشفته تر می کند. مدتهاست که مناسبات دیپلماتیک بین این دو کشور به دست فراموشی سپرده شده است.

این روزنامه آلمانی همچنین نوشت: رئیس جمهوری آمریکا بیانیه شدیدی را علیه ایران صادر می کند. معاون و وزیر امور خارجه وی از جهانیان درخواست می کنند که همگی در برابر تهران قد علم کرده و این کشور را منزوی کنند. دیپلماتهای آمریکایی شیفته این مسئله هستند که متحدان خود را در نحوه برخورد با ایران در مسیر خود وارد کنند و کشورهای دیگری مانند روسیه و چین را که در صدور قطعنامه علیه تهران با آنها همکاری نمی کنند بالاخره با خود همراه سازند.

"دی سایت" در ادامه تصریح کرد: اگر نادرست بودن اتهام تروری که واشنگتن به ایران وارد کرده آشکار شود مشخص می شود که هیاهویی که کاخ سفید به پا کرده صرفا بهانه ای بوده که فشار روی ایران را افزایش دهد و احتمالا برای مردم آمریکا این مسئله آشکار می شود که رئیس جمهوری آنها یک آدم لاابالی و بی سرو پاست.

اما حتی اگر این اتهام ساختگی ثابت هم شود باز هم تشدید قطعنامه ها علیه ایران کار بی جا و بی موردی است. تهران در حال حاضر خود را با تحریمها و قطعنامه های غرب وفق داده است. این قطعنامه ها از تلاشهای ایران در زمینه هسته ای جلوگیری به عمل نمی آورد.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه های هسته ای ایران از راه فشارهای خارجی متوقف نخواهد شد نوشت: تا رهبری ایران نخواهد هیچ تغییری در این زمینه ایجاد نمی شود. در ماههای اخیر دیپلماتهای ایرانی بار دیگر اظهار داشتند که تهران در صورتی که حقوقش برای غنی سازی از طرف غرب زیر سوال قرار نگیرد آمادگی دست یافتن به یک راه حل دیپلماتیک را دارد.

"دی سایت" در ادامه نوشت: اوباما در اوایل ریاست جمهوری خود این طور وانمود کرد که به راهکار دیپلماتیک برای حل مسئله هسته ای ایران اعتقاد دارد. اما حالا آمریکا به گونه ای عمل می کند که انگار انزوای ایران کمکی به حل مناقشات هسته ای غرب با این کشور می کند و حتی در این زمینه از زدن اتهام ترور به تهران استفاده می کند. به این ترتیب غرب از اهداف مهم خود در ارتباط با برنامه هسته ای ایران فرسنگها دور شده است.