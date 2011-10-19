6 بازیکن جدید به تیم بسکتبال جهش ترابر قم پیوستند

سیدعباس آقاکوچکی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بازی های امسال لیگ برتر بسکتبال با توجه به اینکه بیشتر تیم ها اسکلت و ترکیب اصلی خود را حفظ کرده اند، برای ما سخت و دشوارتر از فصل قبل خواهد بود.



وی ادامه داد: تیم ما هم در نام و هم در کادر بازیکنان خود دستخوش تغییر شده است و در حالی که با نام جهش ترابر در فصل جدید مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور شرکت می کنیم، چندین بازیکن از ما جدا شده اند و چند بازیکن جدید جذب کرده ایم.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابر قم اضافه کرد: بر اساس برنامه ها و سیاست های باشگاه برای حضور در مسابقات امسال لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، بازیکنانی را جذب کرده ایم که انشاءالله بتوانیم نتایج خوبی را به دست بیاوریم.



آقاکوچکی اظهار داشت: امیرحسین تاتاری از تیم بسکتبال شهرداری گرگان، ابراهیم رستمی از تیم ب.آ شیراز، امیر سامانی از تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان و مهدی آقاکوچکی از تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران جذب تیم جهش ترابر قم شده اند.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابر قم بیان داشت: همچنین وحید نوروزی از تیم بسکتبال کاسپین قزوین و یاشار شاهمرادی از تیم بسکتبال توزین الکتریک کاشان دیگر بازیکنان جدید تیم بسکتبال جهش ترابر قم در پیکارهای لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور محسوب می شوند.



وی تصریح کرد: این در حالی است که بازیکنان مطرحی همچون مجید قاسم زاده، ایمان زندی، اصغر کاردوست، توماج کریمیان و چند بازیکن دیگر از تیم بسکتبال جهش توسعه قم جدا شده اند و در مجموع تیم ما تغییرات زیادی نسبت به دیگر تیم های حاضر در لیگ برتر بسکتبال داشته است.



سرمربی تیم بسکتبال جهش ترابر قم عنوان داشت: امسال اولویت ما در جذب و انتخاب بازیکنان برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور، بازیکنان بومی بوده اند و به همین خاطر شاهد حضور شش بازیکن بومی در ترکیب جهش ترابر قم هستیم.



وی افزود: در مقایسه با ترکیب تیم سال گذشته، رضا شهباز نژاد به عنوان تنها بازیکن فصل قبل در ترکیب تیم بسکتبال جهش ترابر قم حضور دارد و سایر بازیکنان نیز نفرات بومی هستند تا انشاءالله یک گام دیگر به بومی کردن تیم نزدیک شویم.



آقاکوچکی با بیان اینکه بازیکنانی نظیر امیر صباغیان، سعید صفر پور، شاهرخ علامه، مصطفی حسینی، حسن امینی و مجید نادری نفرات بومی تیم بسکتبال جهش ترابر قم در لیگ برتر این فصل هستند، بیان داشت: دو جای خالی نیز داریم که برای آن در صدد جذب یک بازیکن مطرح خارجی هستیم و نفر دیگر نیز از بین چهره های مطرح بسکتبال کشور جذب کنیم.



وی تاکید کرد: کار واقعا سختی در پیش داریم، تمرینات را دیر آغاز کرده ایم و بازیکنان نیاز به هماهنگی بیشتر دارند، حریف ما در هفته نخست با اینکه چندان سرشناس نیست اما فکر می کنم چون اسکلت اصلی آنها حفظ شده، بازی مشکلی خواهیم داشت.

