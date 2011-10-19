توسعه صنایع کوچک باعث ایجاد شغلهای پایدار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تکلوزاده ضمن اشاره به الزامات موجود در قانون گفت: یکی از این الزامات ماده 11 قانون بودجه سال 90 است که در آن باید حداقل سه درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان کرمان جهت تکمیل زیرساخت شهرکهای صنعتی با اولویت مناطق غیر برخوردار اختصاص یابد.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان تصریح کرد: براساس این بند قانونی سال 90 در استان کرمان سهم شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان 78 میلیون و 699 هزار ریال، معادل بیش از هفت میلیارد و هشتصد میلیون تومان قرار داده شده است.

وی تقسیم این بودجه را براساس نظر شرکت شهرکهای صنعتی دانست و ادامه داد: کمیته برنامه ریزی شهرستانها و مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی اقدام به تقسیم این بودجه ها بین شهرکها و نواحی صنعتی می کند و براین اساس جداولی جهت تخصیص اعتبارات تهیه و در اختیار مدیریت شرکت قرار داده شده است.

عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی از احتمال افزایش بودجه شرکت شهرکهای صنعتی خبر داد و افزود: در برخی مواقع ممکن است از امکانات توازن، اعتبارات مازاد یا تبصره های دیگری که در قانون دیده شده است، اعتباراتی تهیه و در راستای کمک به شهرکهای صنعتی اختصاص پیدا کند.

تکلوزاده تصریح کرد: در سال گذشته این اتفاق افتاد اما در سال جاری بودجه مصوب که یکی دو ماه است در اختیار قرار گرفته، هزینه نشده است و به طور معمول در سه ماهه چهارم سال این بودجه ها تخصیص پیدا می کند.

وی ادامه داد: جابجایی بودجه مصوب بین شهرکها و نواحی صنعتی نیازمند نظر مدیرعامل، تصویب در هیئت مدیره و ارجاع به معاونت برنامه ریزی استانداری جهت اصلاح موافقت نامه است.

این مسئول بیان داشت: این بودجه بیشتر صرف زیرساختهای مورد نیاز از جمله تامین شبکه آب، برق، گاز، فاضلاب، خیابان کشی، جدول گذاری، آسفالت در شهرکهای صنعتی می شود تا صنعتگران بتوانند به راحتی فعالیتهای صنعتی خود را در این مراکز انجام دهند.

وی در ادامه ضمن اشاره به نقش حائز اهمیت مدیران استان در زمینه پیشبرد اهداف صنعت گفت: برخی مدیران به شکل خاص می توانند یاری رسان شهرکهای صنعتی باشند به عنوان مثال مدیریت صنایع استان و مسئولین ذی ربط می توانند با عدم ارائه مجوزهای خارج از شهرکهای صنعتی وهدایت صنایع به این مکانها، موجب رونق شهرک های صنعتی استان شوند که این مهم در حال انجام است.

معاون برنامه ریزی استاندار کرمان در پاسخ به سوالی در رابطه با نقش صنعت در سند توسعه استان کرمان گفت: ما سند توسعه استان را در سه محور کشاورزی، صنعت و خدمات ارائه داده ایم اما در این بین با توجه به بحران آب و خشکسالی موجود، نمی توانیم توسعه کشاورزی را در برنامه داشته باشیم.

وی ادامه داد: اکثر برنامه های توسعه ای در بخش کشاورزی در زمینه توسعه صنایع فراوری و بالا بردن کیفیت کار در زمینه افزایش عملکرد است.

تکلوزاده ابراز داشت: بنابراین توسعه صنعتی به عنوان مهمترین و محوری ترین بخش توسعه ای در استان مطرح می شود که در این رابطه و از منظر اشتغالزایی نیز این بخش می تواند کمک شایان توجهی به کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.

وی توسعه صنایع کوچک را باعث ایجاد شغلهای پایدار دانست و افزود: سهم اشتغال استان کرمان در بخش صنعت بیش از 50 درصد است و برای این مهم برنامه های خوبی در راستای صنعتی سازی استان در نظر داریم.

عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی در خصوص برنامه های این شرکت در زمینه توسعه شهرکهای صنعتی در استان کرمان نیز گفت: ما در استان کرمان نواحی و شهرکهای صنعتی زیادی داریم که در اکثر این شهرکها با زحمات بسیار زیرساختها آماده شده است که متاسفانه در برخی از این شهرکها و نواحی، واحد صنعتی خاصی مستقر نشده است و ظرفیت خالی زیادی وجود دارد.

وی یادآور شد: این مهم می طلبد تشویق برای استفاده از همین ظرفیت موجود که با بودجه بیت المال ایجاد شده است، صورت گیرد.

تکلوزاده تصریح کرد: بنابراین در مناطقی که شهرکهای صنعتی ظرفیت خالی دارند، نیازی به ایجاد شهرک جدید نیست، اما در شهرهای بزرگی مثل کرمان که شهرکهای صنعتی در حال تکمیل هستند، ممکن است ضرورت ایجاب کند در سالهای آتی اقدام به راه اندازی شهرک صنعتی جدید کنیم.