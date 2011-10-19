به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ترکمن صبح چهارشنبه در جمع مسئولان کمیته‌های هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان استان همدان اظهار داشت: هجدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باید در شأن یک جشنواره بین‌المللی برگزار شود و همگان را تحت تأثیر خود قرار دهد.

ترکمن برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری مطلوب این جشنواره را از اولویت‌ها دانست و تأکید کرد: طراحی کلان در این بخش به منظور برنامه‌ریزی منسجم و کارآمد در برگزاری مطلوب جشنواره باید در دستور کار ویژه اعضا قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان تاکید کرد: استان همدان از هر نظر برای برگزاری مطلوب جشنواره تئاتر کودک و نوجوان آمادگی کافی دارد.

وی با بیان اینکه در تأمین امکانات و وسایل مورد نیاز مشکلی وجود ندارد، خواستار انجام مطلوب وظایف محوله از سوی هر یک از کمیته‌ها شد.

شش سالن برای اجرای نمایش های جشنواره تئاتر تدارک دیده شده است

مسئول کمیته سالن‌های جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز اظهار داشت: در حال حاضر شش سالن برای اجرای نمایش های جشنواره تئاتر تدارک دیده شده است.

عباس احمدی افزود: از این تعداد پنج سالن برای اجرای نمایش و یک سالن نیز برای برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌ها پیش‌بینی شده است.

احمدی تاکید کرد: هماهنگی‌های لازم برای تجهیز سالن‌ها انجام شده و اقدامات تکمیلی نیز در دست انجام است.

وی اظهار داشت: تجهیزات و وسایل مورد نیاز گروه‌های خارجی نیز باید زودتر مشخص شود تا برای تهیه آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

هشت نمایش از شهرستان های استان همدان در جشنواره ارائه شده است

مسئول کمیته شهرستان‌های جشنواره تئاتر کودک نیز گفت: در حال حاضر هشت نمایش برای شرکت در جشنواره از شهرستان‌ها به دبیرخانه رسیده که در حال بازبینی آنها هستیم.

نصرت اله رمضانی انوری گفت: اجرای طولانی‌ترین نقاشی، نمایش خیابانی و برگزاری جشن بادبادک‌ها از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در شهرستان‌ها است که همزمان با جشنواره تئاتر برگزار خواهد شد.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از 15 تا 20 آبان ماه در همدان برگزار می شود.