لرستان جایگاه هفتم مسکن مهر را در کشور در اختیار دارد

علی هادی چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تعامل خوب مجموعه مدیریت استان و تلاش های انجام شده در این زمینه وضعیت پیشرفت پروژه های مسکن مهر در استان لرستان از روند خوبی برخوردار شده است.

وی با بیان اینکه استان لرستان در ابتدای سال 89 رتبه آخر جدول مسکن مهر را در میان استانهای کشور در اختیار داشت افزود: این در حالیست که در نیمه دوم سال 89 و نیمه نخست سالجاری لرستان به رتبه هفتم کشور ارتقا پیدا کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان ادامه داد: این در حالیست که در صورت عدم احتساب رتبه لرستان در 88 و نیمه نخست 89 این استان می توانست در جایگاه چهارم کشور قرار گیرد.

چگنی همچنین به وضعیت زیرساختهای پروژه های مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در این راستا معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری اطلاعات لازم را در قالب دو جدول پروژه های بهداشتی، آموزشی، ورزشی و خدماتی از استان درخواست کردند.

وی با اشاره به ارسال اطلاعات استان به معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری یادآور شد: دستگاههای متولی امر کار را در این زمینه آغاز کنند چرا که به زودی اعتبارات در این زمینه به استان تزریق خواهد شد.