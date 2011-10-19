ملت بزرگ ایران بدون توقف و با قدرت راه پرافتخار خود را ادامه خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز چهارشنبه در هشتمین روز از سفر به استان کرمانشاه در جمع بسیار پر شور مردم کنگاور و شهرهای اطراف با استناد به پیشرفتهای ملت بزرگ ایران در سه دهه اخیر تأکید کردند: ملت عزیز ما که بخشهای بسیار دشوار راه منتخب خود را، با افتخار و قدرت پشت سر گذاشته، ضمن قانع نشدن به دستاوردهای خود، از این پس نیز با وحدت و امید و استقامت، همه مراحل پیش رو را با موفقیت طی خواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تجلیل از حضور بسیار گرم و محبت آمیز جوانان و مردان و زنان مؤمن کنگاور و شهرهای صحنه، سنقر، هرسین در ورزشگاه شهید قلی-وند کنگاور،اینگونه اجتماعات عظیم را مخصوص ایران و نشا‌‌ن دهنده مهر و محبت متقابل مردم و مسئولان خواندند.

ایشان روحیه شاداب، اعتماد به نفس، آمادگی برای کار و وفاداری به انقلاب را از ویژگیهای بارز مردم این منطقه وسراسر کشوردانستند و افزودند: همین خصوصیات عزت آفرین، عبور انقلاب و نظام را از مراحل بسیار دشوار و پیچ های خطرناک تضمین کرده و خواهد کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر استقامت ملی و استمرار حرکت عمومی ملت بزرگوار ایران، قانع شدن به دستاوردهای میانی راه و از سوی دیگر نا امیدی از تحقق اهداف نهایی را دو آفت بزرگ توقف زا در این مسیر برشمردند و افزودند: ملت عظیم الشأن ایران، در وسط راه تعالی و پیشرفت و افتخارتوقف نمی کنند و با اطاعت از فرمان پروردگار کریم در قرآن مجید، با قدمهای استوار و محکم راه خود را تا رسیدن به جامعه اسلامی و برخوردار از عدالت، طراوت، آگاهی و مردم سالاری حقیقی ادامه خواهد داد.

رهبر انقلاب اسلامی، یکپارچگی ملی را شرط دیگر استمرار موفقیت های نظام دانستند و افزودند: خوشبختانه میان قشرهای مختلف مردم و میان مردم و مسئولان وحدت خوبی برقرار است که باید عمیق تر و گسترده تر شود و محبت و حسن ظنّ متقابل افزایش یابد.

حضرت آیت الله خامنه ای نسل جوان، تحصیلکرده، آگاه و برخوردار از خصوصیات مثبت انقلاب را، مایه امید نظام و ملت دانستند و خاطر نشان کردند: دشمن در صدد است با انواع روشها از جمله سیاه نمایی، در سد مستحکم و حرکت امیدوارانه و مستمر ملت، اخلال ایجاد کند.

رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به بی غیرتی سردمداران رژیم طاغوت و تبعیت آنها از دستورات و سیاستهای آمریکا و انگلیس، افزودند: دشمن از این می سوزد که ایران در پرتو انقلاب اسلامی از پایگاه مطیع و رام آنان، به کشور و ملتی تبدیل شده که سینه خود را در مقابل سلطه گران سپر کرده است و با عزت و استقلال کامل، با زیاده خواهی و زورگویی مقابله می کند.

ایشان در ریشه یابی علت خشم و عصبانیت آمریکاییها از ملت ایران، به اعتراف مقامات آمریکایی درباره تأثیر ایران اسلامی در ناکام ماندن سیاستهای آمریکا بویژه در خاورمیانه اشاره کردند و افزودند: شیاطین می دانند که چشم ملتهای بیدار شده منطقه، به کشور عزیزِ ما دوخته شده است به همین دلیل تمام روشها و امکانات را به کار گرفته اند تا ایران و ایرانی الگوی حرکت عظیم بیداری اسلامی نشوند و خط ایستادگی ملت ایران در میان دیگر ملتها رواج نیابد.

حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به تلاش دشمنان برای سیاه نمایی اوضاع کشور از طریق بزرگ کردن ضعف ها و کمرنگ کردن پیشرفتها، همگان بویژه اهل قلم، اصحاب مطبوعات و صاحبان تریبون و رسانه را به مراقبت و هوشیاری در این زمینه فرا خواندند و افزودند: مبادا کسی دانسته یا ندانسته با اظهار نظر، حرف و یا نوشته خود به این خواست دشمن کمک کند.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه همین بحث، مسئولان سطوح مختلف کشور را نیز به گسترش تلاش برای رفع مشکلات مردم واز بین بردن کاستی ها توصیه موکد کردند.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با تحسین دوباره خصوصیات مردم سراسر استان کرمانشاه افزودند: مردم منطقه کنگاور علاوه بر آن خصوصیات، از دیرباز، میزبان راهیان کربلای معلی و منزلگاه عاشقان حسینی بوده اند و با علاقه عمیق به دین و روحانیت، در دفاع مقدس و دیگر امتحانات الهی، کارنامه درخشانی داشته اند و همین خصوصیات آینده روشن تر آنها را به ارمغان خواهد آورد.

در ابتدای این دیدار امام جمعه شهرستان کنگاور ضمن خیر مقدم به رهبر معظم انقلاب اسلامی به رشادتها و جانفشانی مردم منطقه در زمان دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این مردم ولایتمدار همچنان استوار در راه آرمانهای انقلاب، امام راحل و شهدا گام بر می دارند و توقع دارند مسئولان اجرایی به مشکلات این منطقه خصوصاً اشتغال توجه ویژه ای داشته باشند.



بنابراین گزارش،حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در بدو ورود به شهرستان کنگاور، با حضور در گلزار شهدا ، و قرائت فاتحه، یاد و خاطره ی رشادتهای رزمندگان و شهدای این منطقه را گرامی داشتند.