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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

"داستان شگفت‌انگیز جنگل اولیس" در اصفهان روایت می‌شود

"داستان شگفت‌انگیز جنگل اولیس" در اصفهان روایت می‌شود

فیلم سینمایی "داستان شگفت‌انگیز جنگل اولیس" ساخته موگاتا ناگونوما در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره فیلم کودک و نوجوان به روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که محصول سینمای ژاپن است داستانی جذاب و فانتزی از زندگی کودکانی را به تصویر می‌کشد که طبیعت با ویژگی های خاص خود نقش مهمی در شکل گیری شخصیت آن ها دارد. 

فیلم "داستان شگفت انگیز جنگل اولیس"، تعامل کودک به عنوان ذات پاک انسانی را در ارتباط با ذات پاک طبیعت ترسیم می کند و از این منظر اثری جذاب، با تصاویر شگفت انگیز و چشم نواز است که مخاطب را با خود همراه می کند.

این فیلم درباره پسر و دختری است که با بستری شدن مادر در بیمارستان، شهر را به قصد زندگی در کنار پدر دامپزشک خود ترک می کنند. آن ها در راه سگی را می یابند  که رها شده و تصمیم میگیرند حیوان را نزد خود نگه دارند.

موکاتو ناگانوما کارگردان این فیلم در سال 1962 در ژاپن به دنیا آمد و برای شبکه تلویزیونی نیپون کار می کند. "داستان شگفت‌انگیز جنگل اولیس" اولین تجربه سینمایی اش است. در این فیلم بازیگرانی چون ایچیرو فاناگوشی، کایکو فوکادا و ماسارو هاماگوشی نقش آفرینی می‌کنند.
 
کد مطلب 1437697

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