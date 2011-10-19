تدوین فیلم داستانی "دنیای وارونه" به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به مرتضی کوه مسکن فیلم "دنیای وارونه " در ژانر اجتماعی است و تقابل دو قشر متفاوت جامعه را نشان می‌دهد.

سایرعوامل این فیلم عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: مرتضی کوه‌مسکن، بازنویسی فیلمنامه: شیدا بازگشت، تصویربردار: امیر واقفی، صدابردار: هادی شعبانی، طراح صحنه و لباس: مینا نامداری، طراح گریم: مهسا محمودزاده، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: محمد چوپانیان، منشی صحنه: دریا صابونی‌ها، تدوین: پویا عطایی، مدیر تولید: مصطفی کوه‌ مسکن، عکاس: باران بن یاسین، تصویربردار پشت صحنه: حسن اصلانی.

بازیگران: نرگس طهماسبی، سحر موسوی، سهیل افشار، امید منوچهری، محمد رهنما، ابوالفضل آنی‌زاده، علی چوپانیان، حمیدرضا گروسی، پیمان بیگدلو، مینا نامداری،مرجان امیدی، مرجان دادار



مرتضی کوه مسکن فیلمنامه "عشق ابدی" را که سال گذشته به نگارش در آورده بود در مرحله بازنویسی دارد و اواسط آبان پیش تولید فیلم را شروع می‌کند.