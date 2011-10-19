به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت انتخاب گونه‌ موضوعی مستندِ قوم‌شناسی جشنواره متشکل از پدرام اکبری تهیه‌کننده سینمای مستند، مرتضی شاملی مستندساز و محمدرضا هاشمیان نویسنده و مستندساز پس از بازبینی 55 فیلم مستند متقاضی شرکت در این‌گونه‌ موضوعی، 13 فیلم را برای رقابت در این بخش از مسابقه ملی برگزیدند.



مستند‌های قوم‌شناسی منتخب بخش مسابقه ملی پنجمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت عبارتند از "القهوه" مرتضی مطوری، "ایوار اِی‌ واری" بلای باران" مریم طالبی‌انارکی و عفت آب باریکی، "بانوی سردسیر" لیلا فولادوند و محمدحسین نظری "بِرِزه" یوسف محمودپور، "بهارگاه" محمدعلی هاشم‌زهی، "تا مردانمان برقصند"هیوا امین‌نژاد، "دسترنگ" داریوش نیکبخت، "دوّار" طالب رماوندی، "زمستان تنها نیست" پرویز رستمی، "عروسی عشایر" حسن قهرمانی، "علی شیر خدا" محمدجعفر باقری‌نیا، "گاو چاه "مجید استکی و "یک روستای ایرانی" محمد جعفری.



برای اولین‌بار، 9 هیئت انتخاب مجزا، اقدام به بازبینی و انتخاب فیلم‌های بخش مسابقه ملی جشنواره سینماحقیقت در 9 گونه موضوعی مختلف کردند که تاکنون، فهرست آثار منتخب بخش‌های زیست‌محیطی، مستند جنگ، تاریخی، پُرتره و قوم‌شناسی اعلام شده و اسامی فیلم‌های سایر بخش‌ها نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.



