500 میلیارد ریال برای مشاغل خانگی استان البرز اختصاص یافت

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشاغل خانگی بیش از 100 نوع شغل را شامل می شود که هر فرد دارای کارت مهارت می تواند از این تسهیلات بانکی بهره مند شود.

وی ادامه داد: براین اساس افراد دارای مهارت های فنی حرفه ای و هنری با داشتن جواز فعالیت می توانند از این تسهیلات مالی تا سقف 50 میلیون ریال بهره مند شوند.

حدادپور یادآور شد: 300 میلیارد ریال از این اعتبار مشاغل خانگی برای کرج مرکز استان البرز در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: علاوه براین امسال 270 میلیارد ریال اعتبار برای مشاغل خرد استان البرز در نظر گرفته شده که سهم شهرستان کرج 170 میلیارد ریال است.

این مسئول تاکید کرد: توجه به توسعه فعالیتها در زمینه مشاغل خانگی از اولویتهای کاری اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی در سالجاری به شمار می رود.

حدادپور اظهارداشت: طی سالهای اخیر و با تغییر رویکردهای اقتصادی، کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: قابلیت انجام این نوع کسب و کار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلان می شود، که از جمله می توان به ایجاد توازن بین مسوولیت خانواده توسط زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و اجاره کارگاه و ایاب و ذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب از طریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد و شاگردی بین اعضای خانواده اشاره کرد.

وی گفت: این نوع مشاغل این امکان را فراهم می آورد تا افراد بتوانند در محیط خانه با استفاده از رایانه و وسایل جانبی مورد نیاز، به انجام کسب و کارهای گوناگون بپردازند.

حدادپور ادامه داد: در حال حاضر فشارهای محیط کار ،ساعتهای طولانی کار که عمدتا برای بانوان آزار دهنده است و همچنین عدم حضور طولانی مدت بانوان در منزل و نگرانی امور منزل جزو دغدغه های اصلی زنان شاغل به شمار می رود که طرح مشاغل خانگی بخش عمده ای از این موانع را برطرف می سازد.

وی تاکید کرد: مشاغل خانگی دارای کمترین استرس و آسیب روحی و اجتماعی برای زنان است و اهتمام بیشتر جهت اجرایی شدن طرح می تواند در آینده نه چندان دور زمینه حضور بیشتر زنان را در بازار کار و عرصه های تولید فراهم سازد و در عین حال انسجام خانواده نیز دچار مخاطره نشود.