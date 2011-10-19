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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد؛

ارائه پیشنهاد تصویب طرح اداره سازمان صداو سیما بر اساس اصل 85

ارائه پیشنهاد تصویب طرح اداره سازمان صداو سیما بر اساس اصل 85

پیشنهاد ۱۵نفر از نمایندگان برای بررسی طرح یک‌فوریتی سازمان صدا و سیما طبق اصل ۸۵ به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در صورت تصویب این پیشنهاد طرح مذکور در کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون فرهنگی مجلس ‌تصویب و مستقیما به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

 به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس موارد ارائه شده به هیئت رئیسه مجلس برای بررسی را قرائت کرد.

بر این اساس لایحه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه بعدی آن اعلام وصول شد.

همچنین پیشنهاد ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس برای بررسی طرح یک فوریتی اداره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران براساس ‌اصل ۸۵، اعلام وصول شد.
 
به گزارش مهر، طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و موافقت نمایندگان با بررسی یک طرح یا لایحه به صورت اصل ۸۵، طرح یا لایحه مذکور در کمیسیون تخصصی مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از تصویب نهایی بدون رسیدگی در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان ارسال می ‌شود.
کد مطلب 1437710

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