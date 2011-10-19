اشتغال و توسعه صنعتی از مهمترین دستاوردهای سفر رهبری به استان است

جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تلاش مسئولان استان و توجه ویژه دولت به توسعه استان سبب آغاز حرکتی تازه در راستای رشد صنعتی و توسعه اشتغال شده است که این حرکت با حضور مبارک و تاریخی رهبر معظم انقلاب در استان شتابی مضاعف و آهنگی سریع تر به خود خواهد گرفت به طوریکه حضور ایشان مقارن با وحدت مسئولان و مردم و نیز تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه تصریح کرد: عزم و اراده مردم این خطه با حضور ولی امر مسلمین جهت مبارزه در سنگر اقتصادی و صنعتی بیش از پیش و صد چندان شده است به گونه ای که فضا و حال و هوای سالهای دفاع مقدس ولیکن این بار در عرصه جهاد اقتصادی و صنعتی متجلی می سازد.

شاهمرادی تاکید کرد: استان طی چهار سال گذشته، توسعه صنعتی قابل توجهی داشته به طوریکه شهرک‌های صنعتی به عنوان زیرساخت‌های توسعه بخش صنعت با تمام امکانات زیربنایی مورد نیاز در تمام شهرستانهای استان ایجاد شده است و آماده پذیرش سرمایه گذاری است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه در پایان اظهار امیدواری کرد که دست اندرکاران بخش صنعت استان از برکات حضور مقام معظم رهبری در آینده ای نزدیک با رویکردی مناسب و روحیه ای بسیجی گونه خود را بعنوان یکی از قطب های صنعتی کشور مطرح کرده و با افزایش کیفیت و کمیت تولیدات در راستای ارتقاء صنایع دانش محور و بومی سازی تکنولوژی های برتر و قطع وابستگی گام بردارند.