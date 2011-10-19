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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

سعادتی:

مشکلات مسکن مهر گیلان باید با برنامه های دقیق برطرف شود

مشکلات مسکن مهر گیلان باید با برنامه های دقیق برطرف شود

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان گفت: مشکلات مسکن مهر شهرستانهای استان باید با پیگیریهای لازم و برنامه های دقیق برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعادتی ظهر چهارشنبه در شورای مسکن استان افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر گامهای موثری به منظور تامین مسکن مورد نیاز مردم توسط دولت برداشته شده و بسیاری از نیازمندان به صاحب خانه شدن امیدوار شده اند.

وی اظهارداشت: احداث پروژه های مسکن مهر در استانها یکی از سیاستهای مهم و موثر دولت نهم و دهم در مسیر خانه دار شدن اقشار کم درآمد و همچنین کنترل قیمت مسکن بود که به خوبی به مرحله اجرا درآمده است.

استاندار گیلان گفت: طرح پروژه های مسکن مهر در شهرستانها یک فرصت طلایی است که باید مدیران تعاونیهای مسکن و متقاضیان مسکن مهر این فرصت را غنیمت شمرده و در کمترین زمان ممکن در رفع مشکلات احتمالی آن گام بردارند.

وی همچنین با بیان اینکه ساختمانهای مسکن مهر باید با کیفیت و قیمت مناسب ‌تر در اختیار مردم قرار گیرد، افزود: بهترین و بزرگترین پروژه ‌های عمرانی در کشور امروز این پروژه هاست که باید به لحاظ کیفیت نیز بهترین باشد.

سعادتی در ادامه با بیان تاثیر ساخت مسکن مهر در کشور یادآورشد: مسکن مهر در کشور تاثیر بسزایی در کاهش نرخ تورم، صنعت وابسته به ساختمان و اشتغالزایی دارد.

کد مطلب 1437714

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