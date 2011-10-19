به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قرقیزستان، در ادامه دیدارهای علی لاریجانی با مقامات عالیرتبه جمهوری قرقیزستان ملاقات دو جانبه ای میان رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و رئیس جمهور قرقیزستان برگزار شد.

رزا اتونبایوا رئیس جمهور قرقیزستان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان طی 10 سال گذشته در قالب سازمان های منطقه ای همکاری خوبی داشته و طرح های مشترک خوبی را اجرا کرده اند، گفت: ما در حال حاضر تمام اطلاعات در خصوص رشد و توسعه ایران را از سفارت قرقیزستان در ایران کسب می کنیم و خوشحالیم که جمهوری اسلامی به این دستاوردها دست یافته است.

وی طرح جاده قرقیزستان به بندرعباس را طرحی مهم خواند و گفت: عملی شدن این طرح به نفع دو کشور ایران و قرقیزستان است.

در ادامه جلسه علی لاریجانی با تاکید بر اینکه باید گام های بلندتری برای همکاری میان دو کشور قرقیزستان و ایران برداشته شود، گفت: کمال مسرت و شادمانی خود را از اینکه شما پروسه دموکراسی را در کشور خود تعمیق بخشیده اید ابراز می کنم این حرکت گامی به جلو در راستای استقلال این کشور است. جمهوری اسلامی ایران در کنار شماست و از شما حمایت می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت ها و همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قرقیزستان گفت: جمهوری اسلامی تجار کشور را به سمت واردات گوشت از قرقیزستان سوق داده است.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی با برخی کشورهای همسایه در زمینه ساخت نیروگاه و ایجاد سد همکاری های گسترده ای کرده است و به نتایج خوبی نیز دست یافته است، ما آماده همکاری با جمهوری قرقیزستان در این زمینه هستیم.

لاریجانی همکاری ایران و قرقیزستان درصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی را عاملی در راستای افزایش ارزش افزوده تجارت این کشور دانست و گفت: تجار ایرانی آماده سرمایه گذاری در جمهوری قرقیزستان هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تسهیل روابط بانکی و لغو روادید را از راهکارهای مهم تسهیل روابط اقتصادی دو کشور خواند و گفت: کشور قرقیزستان طبیعت زیبایی دارد و می تواند توریست ایرانی را جذب کند و به همکاری اقتصادی دو کشور کمک کند.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به تحولات حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: جمهوری اسلامی از نهضت های آزادیبخش مصر، تونس، لیبی، بحرین و یمن حمایت می کند چون احساس می کند این جنبش ها حقوق مردم و دموکراسی را دنبال می کند.

لاریجانی با اشاره به اینکه مردم منطقه از دیکتاتورهای وابسته که طی چند دهه اخیر به آنها تحمیل شده بودند خسته شده اند، گفت: برخی کشورهای بزرگ در برابر این حرکت مردمی سنگ اندازی کرده اند. این موضع گیری باعث بدنامی آنها شده امروز مردم یمن عامل کشتارهای منطقه را چراغ سبز آمریکا می دانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قدرت های بزرگ نباید افکارشان را به کشورها تحمیل کنند، گفت: آمریکا در مسئله هسته ای ایران هم سنگ اندازی می کند جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که به دنبال دستیابی به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای است و سلاح هسته ای را برای نسل بشر مخرب می داند.

وی با اشاره به رفتار دوگانه کشورهای بزرگ در قبال ایران گفت: آمریکا با وجود سلاح های هسته ای در رژیم صهیونیستی مشکلی ندارد چون این رژیم دوست آمریکا در منطقه است اما در راه دستیابی ایران به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای سنگ اندازی می کند.

در ادامه جلسه رزا اتونبایوا رئیس جمهور قرقیزستان با بیان اینکه ملت قرقیزستان علی رغم مشکلات زیادی که در راه دستیابی به دموکراسی داشتند از راه دموکراسی منحرف نشده و در راه مستقیم حرکت کرده اند، گفت: تا جایی که من می دانم جمهوری اسلامی ایران جلسه های متعددی را با حضور کشورهای جهان در رابطه با مشکلات کشورها و روابط منطقه ای برگزار کرده است ما با این اجلاس آشنا هستیم و این روابط را می بینیم.

وی افزود: شما در مورد بهار عربی صحبت کردید به نظر من وقتی که مردم مبتلا به دموکراسی می شوند برای دستیابی به هدف خود به قیام و انقلاب متوسل می شوند تا به هدف عالی خود دست یابند.

رئیس جمهور قرقیزستان با تاکید بر اینکه برقراری ثبات، صلح و آرامش برای مردم یک کشور سخت تر از قیام و انقلاب برای حذف دیکتاتورهاست، گفت: خدا را شکر می کنیم که ملت قرقیزستان توانستند به هدف خود در برقراری ثبات، صلح و آرامش و از بین بردن دیکتاتوری دست یابند.

وی تاکید کرد: قرن اطلاعات حوادث شرق را به غرب بوده و باعث ایجاد چنین جنبش هایی در غرب شده است.

رزا اتونبایوا در پایان با تاکید بر اینکه جمهوری قرقیزستان در دوره انتقال و گذار قرار دارد، گفت: با انتخاب رئیس جمهور جدید قرقیزستان این دوره انتقالی به پایان رسیده و دوره رشد آغاز می شود.