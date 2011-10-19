پذیرش تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند 10 درصد افزایش یافت

محمدرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش 10 درصدی پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی این دانشگاه، اظهار داشت: امسال 80 نفر بدون کنکور از طریق استعدادهای درخشان وارد این دانشگاه شدند.

وی همچنین از راهیابی 600 دانشجوی کارشناسی ارشد به دانشگاه بیرجند در سال تحصیلی جدید خبر داد.

میری علت افزایش پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را افزایش برخی رشته ها و همچنین افزایش ظرفیت ها عنوان کرد و بیان داشت: برای ورود در بحث تحصیلات تکمیلی باید اعضای هیئت علمی کافی وجود داشته که هم اکنون در دانشگاه بیرجند در هر گروه پنج نفر عضو هیئت مستقیم و غیر مستقیم فعالیت دارند.

وی تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه را 250 نفر عنوان کرد و بیان داشت: سرانه استاد به دانشجو در این دانشگاه به 21 الی 27 نفر به یک دانشجو است .

میری به آغاز سال تاسیس دانشگاه بیرجند در سال 1354 اشاره کرد و افزود: این دانشگاه در سال 56 با 12 دانشجو و سه رشته آغاز به کار کرده کرده که هم اکنون حدود 202 کد رشته و 104 کد رشته تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه تدریس می شود.

وی اضافه کرد: تا قبل از سال 84 به دلیل شهرستان بودن بیرجند رشد قابل توجهی در پذیرش دانشجو نداشته که با استان شدن جمعیت دانشجویی دانشگاه رشد صعودی داشته است.

اسکان100 درصد دانشجویان دانشگاه بیرجند در خوابگاه

میری با بیان اینکه 100 درصد دانشجویان متقاضی خوابگاه اسکان داده شده اند، افزود: مشکل اسکان دانشجویان با ایجاد خوابگاه های خودگردان در مرکز استان رفع شده و این دانشگاه هیچ مشکلی برای اسکان دانشجویان در خوابگاه های خودگردان پسران و دختران ندارد .