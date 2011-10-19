به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "در کوچه رندان" بر اساس منتخبی از اشعار حافظ طراحی شده که از سوی آروند دشت‌آرای کارگردانی و با مشارکت جمعی از بازیگران به اجرا در خواهد آمد. گروه اجرایی می‌کوشد تا برای تالار تازه تاسیس حافظ، افتتاحیه‌ای متفاوت داشته باشد.

قرار است پس از اجرای شب افتتاحیه تالار حافظ، "در کوچه رندان" به مدت پنج شب و از ساعت 19 برای علاقمندان اجرا شود. تالار حافظ نخستین تالار پرتابل تئاتر کشور است که با سرمایه‌گذاری بنیاد فرهنگی هنری رودکی و طراحی و نظارت شرکت قرمز مراحل ساخت خود را از اواخر سال گذشته آغاز و در حال حاضر به صورت شبانه‌روزی آخرین مراحل تجهیز را سپری می‌کند.