به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "ببر هیرکان" به کارگردانی سید‌مانی میرصادقی برای اولین بار در خانه سینما به نمایش در‌می‌آید. این مستند درباره محققی است که در‌باره ببر مازندران تحقیق می‌کند.

مستند "ببر هیرکان" یکشنبه اول آبان‌ماه از ساعت 17:45 در تالار سیف‌الله داد، در خانه سینما، واقع در خیابان بهار جنوبی، کوچه‌ سمنان به نمایش درمی‌آید. همچنین پس از نمایش فیلم، نشست پرسش و پاسخ با حضور کارگردان برگزار خواهد شد.

عوامل این فیلم 61 دقیقه‌ای عبارتند از کارگردان و تهیه‌کننده: سیدمانی میرصادقی، محقق و نویسنده: سعیده اخکان موسیقی و ترکیب صدا: محمد‌رضا علیقلی، تدوین: بهرنگ سنجابی، گویندگان: مسعود کرامتی و رویا تیموریان، تصویربردار: سید‌مانی میرصادقی، راوی: محمود شکیبا.



