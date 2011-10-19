به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی افزود: در این دوره از جشنواره طی توافق صورت گرفته با مرکز ملی استیج ایران، نمایندگان استیج در زمان برگزاری جشنواره در همدان حاضر خواهند بود و از نزدیک به تماشای نمایشهای شرکت کننده در جشنواره خواهد پرداخت.
وی گفت: بر اساس توافق صورت گرفته جایزه جهانی این مرکز در آئین پایانی جشنواره به سه گروه برگزیده جشنواره از سوی مرکز ملی استیج ایران (سازمان حمایت از تئاتر کودکان و نوجوان) اهدا خواهد شد.
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان از 15 تا 20 آبانماه سال جاری در همدان برگزار میشود.
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