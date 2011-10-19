شهرام کرمی: جایزه جهانی مرکز ملی استیج به برگزیدگان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اهدا می شود

همدان - خبرگزاری مهر: دبیر هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان گفت: مرکز ملی استیج ایران (سازمان حمایت از تئاتر کودکان و نوجوان) در هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به سه نمایش برگزیده این جشنواره، جایزه جهانی "استیج" را اهدا می‌کند.