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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

گامی به سوی دولت الکترونیک/

مکاتبات ادارات کار و امور اجتماعی شهرستانهای کرمانشاه الکترونیکی شد

مکاتبات ادارات کار و امور اجتماعی شهرستانهای کرمانشاه الکترونیکی شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر:‌ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: همه مکاتبات اداری در ادارات کار شهرستانهای این استان الکترونیکی شده است و با راه اندازی اتوماسیون اداری این امکان به وجود آمده که مکاتبات به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب بر‌اندیشه از الکترونیکی شدن همه مکاتبات اداری در ادارات کار شهرستانهای این استان خبر داد و گفت: با راه اندازی اتوماسیون اداری این امکان به وجود آمده که مکاتبات به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: کاهش هزینه‌ها، تسریع در امر پاسخگویی به مکاتبات، حذف کاغذ و بوروکراسی اداری از جمله این مزایا ست.

وی تاکید کرد: با ایجاد امکان دسترسی به اخبار و اطلاعات اداری، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و نقل و انتقال فایل‌ها به سهولت انجام می پذیرد.

براندیشه با اشاره به شعارهای محوری این سازمان در خدمت رسانی شفاف به مردم تصریح کرد: با الکترونیکی شدن مکاتبات سیستم پاسخگویی به ارباب رجوع سریع، دقیق و به موقع انجام می پذیرد.

وی در پایان گفت: با اجرای اتوماسیون اداری، نظارت کامل و دقیق بر کار همکاران در شهرستان‌ها نیز امکان‌پذیر خواهد شد. 

کد مطلب 1437727

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