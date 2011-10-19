مکاتبات ادارات کار و امور اجتماعی شهرستانهای کرمانشاه الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب بر‌اندیشه از الکترونیکی شدن همه مکاتبات اداری در ادارات کار شهرستانهای این استان خبر داد و گفت: با راه اندازی اتوماسیون اداری این امکان به وجود آمده که مکاتبات به صورت الکترونیکی صورت پذیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: کاهش هزینه‌ها، تسریع در امر پاسخگویی به مکاتبات، حذف کاغذ و بوروکراسی اداری از جمله این مزایا ست.

وی تاکید کرد: با ایجاد امکان دسترسی به اخبار و اطلاعات اداری، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و نقل و انتقال فایل‌ها به سهولت انجام می پذیرد.

براندیشه با اشاره به شعارهای محوری این سازمان در خدمت رسانی شفاف به مردم تصریح کرد: با الکترونیکی شدن مکاتبات سیستم پاسخگویی به ارباب رجوع سریع، دقیق و به موقع انجام می پذیرد.

وی در پایان گفت: با اجرای اتوماسیون اداری، نظارت کامل و دقیق بر کار همکاران در شهرستان‌ها نیز امکان‌پذیر خواهد شد.