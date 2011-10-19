16 استان کشور میزبان چهل ‌و یکمین دوره جشنواره فیلم رشد است

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های منتخب و برگزیده این جشنواره برای دانش آموزان، معلمان و خانواده‌ها در استان‌های ایلام، کرمانشاه، اردبیل، البرز، هرمزگان، مرکزی، یزد، مازندران، کهکیلویه و بویر احمد، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، گیلان، فارس، قم و سمنان به نمایش درخواهد آمد.

همچنین علاوه بر مراکز استان‌های یاد شده، تعدادی از سینماهای سایر شهرستان‌های 16 استانی که اعلام آمادگی کرده‌اند و همچنین سینماهای شهرستان‌های استان تهران میزبان جشنواره فیلم رشد خواهند بود.

فیلم‌های بخش‌های مسابقه، خارج از مسابقه، تعدادی از فیلم‌های بخش‌های فرهنگیان و دانش‌آموزی در استان‌ها به نمایش درخواهد آمد.

چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد در رشته‌های انیمیشن، مستند، داستانی کوتاه، داستانی بلند، مستند داستانی و دانش آموزی آبان ماه در تهران برگزار می‌شود و نمایش فیلم‌ها در استان‌های متقاضی به تناوب تا اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد داشت.

جشنواره فیلم رشد با 46 سال سابقه و 40 دوره برگزاری، قدیمی‌ترین رویداد سینمایی ایران است که هر سال از سوی وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.