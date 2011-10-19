تخریب آثار باستانی در کرمان/ لودرها این بار به جان حمام سنگی افتادند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه وضعیت نه چندان مناسب آثار تاریخی استان کرمان این بار لودرها یک حمام سنگی در روستای نهضت آباد در بخش کوهپایه کرمان را تخریب کردند.

پیش از این نیز میدان گنجعلیخان کرمان و همچنین یک بنای تاریخی دیگر در شهر کرمان با این مشکل مواجه شده بودند که از این جمع، دلیل تخریب صحن میدان گنجعلیخان کرمان مرمت و بازسازی اعلام شد و بعد از گذشت چند ماه از این اقدام میدان تاریخی کرمان همچنان در انتظار بهسازی برای اتمام مرمت است و این عملیات که از آن به عنوان مرمت یاد می شود با کندی درحال انجام است.

اما این بار حمام تاریخی روستای نهضت آباد در نزدیکی شهر کرمان که تماما از سنگ ساخته شده و زیر زمین قرار داشت و سیستم آبیاری آن نیز اقتباسی از سیستم آبرسانی قنات بود به وسیله لودر کاملا تخریب شده است.

حمام تاریخی روستای نهضت آباد در نزدیکی شهر کرمان که تماما از سنگ ساخته شده و زیر زمین قرار داشت و سیستم آبیاری آن نیز اقتباسی از سیستم آبرسانی قنات بود به وسیله لودر کاملا تخریب شده است

نکته قابل توجه این است که سقف گنبه ای این حمام نیز از سنگ ساخته شده بود و هیچ گونه سیمان و مصالح ساختمانی از این دست در حمام استفاده نشده است.

سیستم آبرسانی حمام نیز بدون استفاده از لوله و با طراحی از تکنیک آبرسانی قنات بوده است در این سیستم آب از میانه روستا گذشته و در محلی گودی که حمام بوده است هدایت می شده و سپس آب مورد استفاده از مجاری دیگر از حمام خارج می شده است.

این حمام در مساحتی 10 در 10 متر احداث شده بود و سالها مورد استفاده اهالی روستای نهضت آباد قرار می گرفته است و ارتفاع این حمام نیز تا سطح زمین هفت متر بوده است.

تخریب اثر تاریخی برای احداث فضای سبز

به گفته اهالی این روستا، حمام سنگی به صورت دست کند بنا شده است و در گذشته نقش تاثیر گذاری در ارتباطات اجتماعی و پویایی این روستای تاریخی داشته است.

مرتضی سفری یکی از اهالی این روستا در گفتگو با مهر اظهارداشت: این حمام در کنار قربستان قدیمی این روستا از مهمترین جاذبه های گردشگری منطقه کوهپایه بودند که هم اکنون حمام تخریب شده است و قبرستان نیز در معرض تخریب قرار دارد و تعدادی از سنگهای موجود در این قربستان که به گفته اهالی روستا بیش از 200 سال قدمت دارد سرقت شده است.

وی با اشاره به تقاضاهای اهالی این روستا برای ثبت این حمام و عدم نتیجه این درخواستها ادامه داد: حمام نهضت آباد کاملا سنگی بوده است و بسیار شبیه حمام تاریخی و مشهور گنجعلیخان کرمان بود.

وی گفت: حمام شامل دو سالن یک خزانه و یک مشعل هیزمی در عمق زمین بود.



این حمام در کنار قربستان قدیمی این روستا از مهمترین جاذبه های گردشگری منطقه کوهپایه بودند که هم اکنون حمام تخریب شده است و قبرستان نیز در معرض تخریب قرار دارد و تعدادی از سنگهای موجود در این قربستان که به گفته اهالی روستا بیش از 200 سال قدمت دارد سرقت شده است یکی از اهالی روستا:

سفری افزود: چندی پیش به دلیل انجام ساخت و ساز در محوطه حمام سنگی و در مسیر سیلاب در صورت بروز سیلاب آب به سمت حمام هدایت می شد و آسیبهایی نیز به سقف وارد شد که یکی از اهالی روستا سال گذشته سقف حمام را مرمت کرد.

وی ادامه داد: با این وجود این مشکل تا حدودی حل شد حتی به وسیله دهیاری برخی قسمتهای حمام که به دلیل گذشت زمان در معرض فرسایش شده بود مرمت شده بود که در صورت بازدید میراث فرهنگی برای ثبت این مکان تقاضا بدهیم.

سفری اضافه کرد: با این وجود وارد شدن سیلاب حتی باعث نشده بود یک ریگ از دیوار به زمین بریز زیرا حمام کاملا سنگی بود.

مهدی ثانی یکی دیگر از اهالی روستا گفت: چندی پیش بعد از نماز ظهر مردم روستای نهضت آباد شاهد فعالیت یک دستگاه لودر و کامیون در میدان اصلی روستا بودند که پس از حضور در محل در کمال تعجب دیدند حمام به کلی تخریب شده است.

حمام تا 20 سال قبل فعال بود/ سیستم آبرسانی حمام منحصر بفرد بود

وی ادامه داد: این حمام تا 10 سال بعد از انقلاب نیز فعال بود و مردم روستا از آن استفاده می کردند یکی از منحصر بفرد ترین سازه های تاریخی کرمان بود که به وسیله مردم محلی و بدون استفاده از تکنولوژی روز و به صورت دست کند بنا شده بود و حتی سیستم آب این حمام بسیار منحصر بفرد و ابداعی بود.

وی گفت: این حمام به وسیله دو دیگ بزرگ مسی و یک مشعل که به وسیله هیزم درخت انجیر و اغیچ روشن می شد کار می کرد.

ابهام در خصوص دیگهای تاریخی حمام/ بارها خواستار رسیدگی به وضعیت حمام شدیم

ثانی ادامه داد: بارها از مسئولان طی نامه هایی خواستار بررسی وضعیت حمام و قبرستان تاریخی شده بودیم و درنهایت نیز اقدامی صورت نگرفت.

وی ادامه داد: مسئولان دهیاری دلیل تخریب این حمام را ورود آب به حمام ذکر می کنند اما این سوال مطرح است چرا طی یکصد سال گذشته این حمام دچار آبگرفتگی نمی شد حتی بنده با هزینه شخصی یک بار اقدام به ترمیم سقف این حمام کردم.

وی گفت: مسئولان دهیاری می گویند می خواهند در این منطقه فضای سبز ایجاد کنند.

ثانی ادامه داد: خبری از دیگهای مسی حمام نیست و افرادی که حمام را تخریب کرده اند می گویند دیگها در زیر زمین هستند و از مسئولان می خواهیم در این خصوص تحقیق کنند.

وی در خصوص حمام نیز گفت: آب از زیر زمین وارد این حمام که در عمق زمین قرار داشت می شد و پس از گرم شدن در دیگ مسی وارد گرمخانه می شد.

هیچ اطلاعی در خصوص حمام نهضت آباد نداریم

وی گفت: معماری حمام منحصر بفرد و از ساختار سنتی برخوردار بود و پس از ورود از راه پله ها به لباس کن می رسید و حوض چند ضلعی بسیار زیبا در وسط قرار داشت و سه صفه با ظرفیت چهار نفر در اطراف حوض ساخته شده بود.

از سوی دیگر پیگیریهای خبرنگار مهر برای توضیحات مسئولان میراث فرهنگی به نتیجه ای نرسید و گفته شد که هیچ اطلاعی در خصوص این حمام ندارند و اینکه این بنا ثبت میراث فرهنگی نیز نبوده است.

در عین حال یکی از مسئولان این اداره گفت: که به زودی تحقیق در خصوص این حمام آغاز می شود و مردم این روستا نیز در نامه ای خواستار پیگیری هستند.



