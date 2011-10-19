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۲۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

حکومت اسلامی از دیدگاه خمینی(ره)در چین تجدید چاپ شد

حکومت اسلامی از دیدگاه خمینی(ره)در چین تجدید چاپ شد

کتاب "حکومت اسلامی از دیدگاه خمینی(ره)" تألیف استادی از دانشگاه پکن تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 2007 میلادی،  پایان نامه دکترای"ووچنگ" استاد دانشگاه "خن نان"  با موضوع " بررسی افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) پیرامون حکومت اسلامی " به زبان چینی  توسط  رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پکن به چاپ رسید.

طی مذاکراتی که  با ووچنگ پیرامون پیگیری و بررسی مجدد  چاپ کتاب فوق به منظور دریافت شابک به عمل آمد،  سرانجام نامبرده پس از موفقیت در دریافت مجوز، اقدام به چاپ این کتاب در شمارگان 3000 نسخه توسط  مؤسسه انتشاراتی "شی ین جوانگ شوجو" شد.
 
این کتاب از طریق این مؤسسه انتشاراتی برای کتابفروشی های معتبر در شهرهای مختلف چین ارسال خواهد شد .
 
"ووچِنگ" متولد 1963 و فارغ التحصیل در رشته تاریخ با گرایش ایرانشناسی و استاد دانشگاه خن نان می باشد که از وی تا کنون کتب و مقالات متعددی در مورد ایران و انقلاب اسلامی منتشر شده است.
کد مطلب 1437732

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