محمدرضا غفوری دبیر کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک‌ها با اعلام این مطلب اظهارداشت: اخیرا مشاهده شده که برخی افراد سودجو با استفاده از مدل‌های خاصی از گوشی‌های تلفن همراه اقدام به ارسال پیامک‌های جعلی با مضامینی نظیر برنده شدن در قرعه کشی ‌های مختلف بانک ها و با ارائه تسهیلات بانکی می‌نمایند که این امر هیچ ارتباطی با شبکه بانکی کشور ندارد.

غفوری با اشاره به اینکه بانک‌ها معمولاً تنها برای ارسال اخبار خاص، پیام‌های مناسبتی و با اعلام تغییرات موجودی حساب از پیامک استفاده می‌کنند، یادآور شد: قطعاً بهترین مرجع کسب اطلاع درباره تسهیلات و خدمات بانک‌ها و آگاهی از نتایج قرعه کشی‌ها، وب‌سایت هر بانک و یا اطلاعیه‌های رسمی بانک‌ها در نشریات کثیرالانتشار کشور است.

دبیر کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک‌ها از مردم خواست بلافاصله پس از دریافت هر پیامک مشکوک موضوع را از طریق مراکز ارتباط با مشتریان بانک‌ مربوطه پیگیری نماید.