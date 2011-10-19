محکومیت یک فرمانده سابق ناجا/ هزار صفحه سند از تخلفات شورای عالی ایرانیان

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

محکومیت قطعی یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی

روزنامه ایران نوشت : یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی به اتهام تصرف اموال دولتی و مسائل اخلاقی با تأیید دیوان عالی کشور به انفصال از خدمات دولتی و 149 ضربه شلاق محکوم شد. هیأت قضایی دادگاه پس از دفاعیات فرمانده سابق ناجا به استناد دلایل و مستندات پرونده او را مجرم شناخت و جمعاً به 149 ضربه شلاق، سه سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. پرونده متهم با اعتراض وی برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان‌عالی‌کشور پس از بررسی دلایل و مستندات پرونده حکم دادگاه بدوی را تأیید کردند و این حکم قطعی و قابل اجرا است.

شنود تلفن پالیزدار بسته بود

وکیل عباس پالیزدار در گفت‌وگو با روزنامه ملت ما گفته است:کسانی کمک می کردند که نتوانند پالیزدار را دستگیر کنند. شنود تلفن عباس پالیزدار بسته شده بود و تیم عملیات دادستانی نمی‌توانست موقعیت پالیزدار را داشته باشد ودادستانی نه به صورت دیجیتال که به شکل آنالوگ و اتفاقی عباس پالیزدار را دستگیر کرده است.

بیش از هزار صفحه سند از تخلفات شورای عالی ایرانیان

روزنامه تهران امروز به نقل از داریوش قنبری سخنگوی هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شورای عالی ایرانیان نوشت : شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور باید به مجموعه وزارت امور خارجه بازگردد، چراکه این شورا به عنوان رقیب وزارت امورخارجه ، خروجی جز تخلف و باز کردن راه برای برخی سودجویان نداشت.در همین رابطه یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان تصریح کرد: بیش از هزار صفحه سند در رابطه با تخلفات شورای ایرانیان جمع آوری شده که از اهم این اسناد، پیش نویس گزارش تحقیق و تفحص آماده شده است.

شبهه درباره مصوبه دولت برای ممنوعیت ورود کالاهای خارجی

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت: در حالی که هیئت وزیران بر اساس تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای نمونه و یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه های دولتی مصوبه ای را تصویب کرد، اما مقایسه مصوبه اعلام شده توسط دولت با نظر هیئت وزیران حاوی یک نکته مهم است که بنا به دلایلی رسما اعلام نشده است. بر این اساس، دولت در تبصره بخشنامه خود که رسما اعلام نشد، تاکید کرده که هنوز هم خرید کالاهای ممنوعه با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود هر چند به نظر می رسد این تبصره برای موارد ضروری در این مصوبه گنجانده شده است.

زیباکلام: نظام اقتصاد آزاد یقینا از بحران کنونی عبور می‌کند

روزنامه شرق نوشت : صادق زیباکلام با حمایت از نظام سرمایه‌داری در آمریکا گفت که معترضان وال‌استریت به خاطر اینکه سد معبر کرده‌اند، بازداشت شده‌اند.وی در ادامه افزود: در ایران جشن، سرور و پایکوبی بسیاری به دلیل پدید ‌آمدن اعتراضات در آمریکا راه افتاده و طبیعی است؛ جناح‌ها و جریاناتی که اشغال وال‌استریت را پیروزی می‌دانند، این اعتراضات را نشانه شکست سرمایه‌داری قلمداد می‌کنند. زیباکلام در ادامه تصریح کرد: مشابه این جشن و پایکوبی حدود دو تا سه ماه پیش درخصوص ناآرامی‌های لندن، در ایران شکل گرفت، اما باید توجه داشت که نظام سرمایه‌داری در طول تاریخ و طی ۲۰ سال گذشته دچار تنگناها و بحران‌های زیادی شده اما در ادامه از این رکود و بحران‌ها عبور کرده است.

حتی صدای آمریکا دروغ دولت اوباما را باور نمی کند

روزنامه کیهان به نقل از بخش فارسی صدای آمریکا نوشت : دوستان نزدیک و همکاران قدیمی فردی که متهم به تلاش برای ترور سفیر عربستان در آمریکا شده، او را شخصی حواس پرت می دانند و می گویند وی توانایی انجام چنین توطئه ای را ندارد. منصور ارباب متهم به تلاش برای ترور سفیر عربستان دو دهه در شهر ساحلی کورپوس سیتی در جوار خلیج مکزیک در ایالت تگزاس سکونت داشته است. سمیر جیفی بهلول رئیس انجمن اسلامی جنوب تگزاس، به شدت از متهم شدن ارباب سیار شگفت زده شده و می گوید او نه من را نمایندگی می کند، نه مذهب من را و نه جامعه من را. بیشتر ایرانیان ساکن کورپوس سیتی، سکولار هستند و ارباب سیار دائم هم براساس آنچه که تاکنون در مورد او مطرح شده، به نظر نمی رسد مسلمان یا مذهبی بوده باشد.

کلاس آموزش قانون نویسی در مجلس

روزنامه اعتماد نوشت : در حالی که کمتر از یک‌سال به عمر مجلس هشتم باقی مانده است نصب اطلاعیه‌یی در راهروهای مجلس مبنی بر دایر شدن کلاس آموزش قانون‌نویسی برای نمایندگان موجب تعجب برخی خبرنگاران شد. روز گذشته اطلاعیه‌یی در راهروهای مجلس منتشر شد که از نمایندگان می‌خواست در کلاس آموزش قانون‌نویسی در مجلس شرکت کنند.

اصولگرایان خرج خود را از دولت جدامی‌کنند

عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات ، با اشاره به شروط سید محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات آتی مجلس شورای سلامی ، به روزنامه اعتماد گفت : به‌نظر من وقتی آقای خاتمی می‌بیند این حداقل‌ها مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، تمایلی به حضور در انتخابات نخواهد داشت، البته من معتقدم جریان اصولگرایی به هیچ نحو علاقه‌مند به حضور اصلاح‌طلبان در رقابت‌های انتخاباتی نیستند.

وی در ادامه با تاکید بر محدودیت های اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات و احتمال عدم وحدت اصولگرایان خاطرنشان کرد:به‌ نظر من اصولگرایان دو کار می‌کنند، اول اینکه می‌خواهند خرج خود را از مشکلات دولت جدا کنند و دیگر اینکه می‌خواهند نمایشی از چندسلیقه‌یی نشان دهند و بگویند سلایق و تفکرات مختلف در جامعه وجود دارد .