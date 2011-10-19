50 درصد راه های مواصلاتی استان اردبیل خط کشی شد

محمد کریم هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات خط کشی و اصلاح علائم راهنمایی و رانندگی در مسیر جاده های استان به دلیل کاهش خطرات و تصادفات احتمالی در فصل زمستان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه اصلاح خط کشی محورها در سه ماهه سوم سال نیز پیگیری خواهد شد، افزود: بافعال شدن کمسیون ایمنی راه ها برخی از موانع و مشکلات تردد و عبور و مرور در جاده های استان کاهش یافته و با تصمیمات مناسب در حال تقلیل است.

مدیر کل راه و ترابری استان اردبیل همچنین از حذف 32 نقطه حادثه خیز در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: پیش از این بالغ بر 84 نقطه حادثه خیز در جاده های مواصلاتی استان اردبیل شناسایی شده بود که با اولویت اصلاح، هم اکنون این تعداد به 52 مورد تقلیل یافته است.

وی تصریح کرد: تلاش می کنیم تا پایان سال جاری با بازنگری و برنامه ریزی مجدد بیش از 40 مورد از نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی استان را حذف کنیم.

هدایتی با اشاره به برنامه ریزی دقیق و منسجم در اصلاح این نقاط حادثه خیز عنوان کرد: امسال با همکاری پلیس راه و راهداری در کنار اصلاح این نقاط با استقرار اکیپهای نظارتی حوادث ناگوار این نقاط حادثه خیز را به حداقل برسانیم.